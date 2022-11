Festa del IV Novembre a Saluzzo: "Unità è partecipazione alla vita civile"

Una commemorazione sobria ma sentita a Saluzzo, per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, che si è svolta come ogni anno sul piazzale della stazione, davanti al monumento dei caduti, con il cerimoniale d’onore, l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e la benedizione di don Beppe Dalmazzo e don Roberto Salomone.

Presenti Autorità militari, comunali, Carabinieri, Polizia municipale, Guardia di Finanza, amministratori della città e dei territori limitrofi, esercito, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, rappresentanze delle scuole e cittadini. “La loro presenza questa mattina sta a dimostrare che la nostra comunità riesce a sforzarsi di costruire un’unità all’interno di una complessità di opinioni e orientamenti di vario genere – parole del sindaco Mauro Calderoni – un’unità che vuol dire saper raccogliere stimoli ed esperienze e metterle a valor comune.

Oggi è più complicato. Le relazione personali sono facilitate ma con troppa poca riflessione ha sottolineato il primo cittadino e questo che genera confronti accessi, spesso scontri e malintesi.

"Penso che un momento come quello di oggi serva a ripartire da alcuni valori che stanno alle fondamenta della nostra unità nazionale e della comunità europea. Il valore della democrazia va rivalutato e il confronto deve avvenire in maniera pacata e articolata, non frutto di un post. Occorre recuperare il tempo della partecipazione civile delle nostre comunità".

“Dedichiamo più di tempo alla partecipazione civile - è il messaggio che ha voluto tramettere il primo cittadino - donando una piccola parte di tempo e pensieri alla vita di comunità. Facciamolo nell’attività lavorativa quotidiana, a scuola, nelle associazioni, ristabilendo modalità di confronto costruttive e fruttuose. In questo senso può aiutare il concetto di Unità nazionale dove tutti dobbiamo portare avanti valori condivisi”.