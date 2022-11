Il "Rapulè a San Martin" apre i festeggiamenti per i 140 anni (più uno) della scuola enologica

Venerdì 11 novembre, alle 9.45, in vigna Conti, presso il piazzale dell’Ampelion, con ingresso da corso Enotria 2, con “Rapulè a San Martin” prenderà il via il calendario di eventi organizzati per celebrare i 140+1 anni della Scuola Enologica Umberto I. La manifestazione, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore Umberto I, in collaborazione col Comune di Alba, si aprirà coi saluti di Carlo Bo, sindaco della città, e Antonella Germini, dirigente scolastico dell’Umberto I.



«Lo scorso 2021 – spiega la preside – avremmo dovuto festeggiare i 140 anni di storia della “Regia Scuola Enologica” di Alba, nata con regio decreto nel 1881, ma, a causa delle limitazioni legate alla prevenzione della diffusione del Covid, siamo stati costretti a rinviare le celebrazioni, così abbiamo simpaticamente inventato il 140+1. “Rapulè a San Martin” è inteso proprio nel significato della tradizione contadina della raccolta dei grappoli lasciati dalla vendemmia, la firma dei contratti, i traslochi: il momento di relativa calma che è insieme fine e inizio, quando si tirano le somme, ma anche si progetta il futuro. Il modo migliore per iniziare a festeggiare il nostro compleanno…».







Al termine dei saluti istituzionali, verrà inaugurato il Banco Gigante: un’installazione realizzata da alcune classi dell’Istituto e finanziata dalla Fondazione CRC, nell’ambito di un progetto di riqualificazione degli spazi scolastici. L’opera, posta all’interno dei territori vinicoli di proprietà dell'istituto, vuole essere un punto panoramico accessibile, in orario scolastico, a tutti coloro che vorranno godere della splendida vista dei vigneti.



Alle 10.15, si terrà “Acini di 2022: bilancio vitivinicolo di un’annata sorprendente”. I docenti dell’Istituto “Umberto I” Giuseppe Dacomo, Emanuele Fenocchio ed Enrico Orlando analizzeranno quest’ultima vendemmia e anticiperanno alcune attese relative alla prossima annata agraria.

La mattinata proseguirà con “Alunno per un giorno: sguardi al futuro”, durante il quale Mario Sandri, consigliere comunale di Alba con delega all’Agricoltura, si soffermerà sulle prospettive del comparto enologico.



Archiviato questo primo appuntamento, le celebrazioni per i 140+1 della Scuola Enologica proseguiranno a dicembre con un fitto calendario di eventi, il cui fulcro sarà il convegno “L’origine e le prospettive dei professionisti del vino”:

Promosso in collaborazione con Assoenologi, il convegno si svolgerà sabato 3 dicembre, alle ore 9, nell’aula magna dell’Ampelion e vi si potrà accedere previa iscrizione sul sito www.iisumbertoprimo.it. A moderare il dibattito è stato invitato il giornalista Roberto Fiori.





Anticipa i temi oggetto del convegno la preside Antonella Germini: «Il 3 dicembre avremo occasione di fare il punto su innovazione tecnica e tecnologica a servizio della qualità del prodotto, della sostenibilità ambientale ed economica».

Al termine dell’evento vi sarà la possibilità di partecipare al “Pranzo degli auguri”, organizzato dall’Istituto Umberto I e da Assoenologi nel ristorante 21.9, presso Tenuta Carretta, il cui chef Flavio Costa si fregia di una stella Michelin. Il menù e i dettagli si potranno consultare sul sito della Scuola, dove sarà disponibile anche il form per la prenotazione.





Martedì 6 dicembre è in programma "Imparare dalle crisi: la lezione del 2022 in vigneto e in cantina" - Anteprima Vendemmia, conferenza organizzata in collaborazione con l’associazione Vignaioli Piemontesi, offrirà l’occasione di approfondire le caratteristiche della vendemmia appena conclusa e tracciare un profilo dell’annata vitivinicola piemontese, anticipando anche alcuni dati relativi alle rese e alla qualità dell’annata 2022. Modererà il dibattito Alessandra Biondi Bartolini, direttore scientifico di MilleVigne.



Le occasioni celebrative proseguiranno lunedì 12 e martedì 13 dicembre con “Resistenti in assaggio”, degustazione tecnica, riservata a un panel di professionisti, previa prenotazione con indicazione dello slot orario, sul sito www.iisumbertoprimo.it.

La degustazione tecnica, all’interno del laboratorio di microvinificazione, permetterà di conoscere e valutare i vini ottenuti da 4 varietà resistenti a Oidio e Peronospera, le cui barbatelle, fornite dall’azienda Rauscedo, sono state impiantate in via sperimentale nei vigneti della Scuola Enologica albese e, dal 2023 saranno coltivabili in tutto il Piemonte.



A conclusione delle celebrazioni per l’anniversario 140+1, venerdì 23 dicembre, la Scuola Enologica ospiterà la tradizionale “Festa della Premiazione”, durante la quale verranno consegnati diversi premi agli alunni più meritevoli e speciali borse di studio.



La dirigente Antonella Germini sottolinea il profilo multiculturale della Scuola Enologica oggi: «La maggioranza degli studenti proviene ovviamente dal bacino Langhe-Roero-Monferrato, ma anche dal resto del Piemonte e, specialmente al sesto anno, da altre realtà italiane. Abbiamo anche studenti provenienti dall’estero: Russia, Ucraina, Tanzania. I diplomati si collocano molto rapidamente nel settore, sia in ambito produttivo che di marketing o laboratoriale: ci troviamo spesso a dover dire alle aziende che ricercano personale che non abbiamo più disponibilità di persone da indicare. Gli studenti stranieri sono normalmente già introdotti al mondo vitivinicolo nei loro Paesi, e ci scelgono per specializzarsi ulteriormente».