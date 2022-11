Pace, speranza e impegno al centro della cerimonia verzuolese per il IV Novembre

Si sono svolte a Verzuolo, questa mattina, le celebrazioni per il IV Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e, quest’anno in particolare, Giornata della Pace. Accanto al Sindaco GianCarlo Panero ed agli Assessori Simona Olivero e Laura Lovera, erano presenti le Forze dell’Ordine (fra di loro il Capitano dei Carabinieri di Saluzzo Davide Basso), le associazioni, le Parrocchie e le scuole locali. La cerimonia è iniziata sotto i portici del Municipio, davanti alle lapidi dei caduti, ed è proseguita, in corteo, prima al Monumento degli Alpini, in centro a piazza Martiri della Libertà, poi sulla scalinata della Caserma dei Carabinieri dove si sono svolte orazioni e riflessioni.