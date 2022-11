Per il IV Novembre Mondovì dedica una targa al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa [FOTOGALLERY]

Un programma particolarmente ricco ha accompagnato le celebrazioni del IV Novembre a Mondovì per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle istituzioni civili e militari, dei cittadini, in particolare degli studenti, rappresentati dalle classi dell’istituto “Giolitti Bellisario Paire” e del liceo “Vasco Beccaria Govone”.





Dopo la santa messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, nel reparto militare del cimitero urbano, è stata scoperta la la targa in ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 40esimo anniversario dalla scomparsa, accompagnata dall’orazione ufficiale del sindaco.





"Un momento di riflessione per richiamare l'attenzione sui valori che la nostra comunità condivide, a partire dall'anelito di pace – aveva anticipato il primo cittadino Luca Robaldo -. Desidero ringraziare tutte le associazioni d'arma, l'Anpi, l'Associazione Nazionale Alpini e tutti coloro i quali hanno contribuito alla organizzazione della giornata, in particolare il già consigliere comunale Gianpiero Caramello per il suo attivo interesse".







“Le celebrazioni del IV Novembre sono un momento per ricordare chi ha combattuto per la libertà, per la riaffermazione dei principi educatori che fondano la nostra comunità e per ridare attualità critica alla storia, rilanciando l’impegno alle generazioni future, affinché la storia da attività accademica rimanga qualcosa di vivo e attivo”.







“La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate rievoca la memoria del 4 novembre 1921, quando gli Italiani si unirono per commemorare il sacrificio di migliaia di soldati caduti durante il primo conflitto mondiale. Il Milite Ignoto, emblema identitario della tragedia bellica, rappresenta non solo il sacrificio intenso e nobile per la Patria, ma anche il volto popolare e collettivo della guerra. La scelta della salma di un soldato ignoto dimostra infatti la forte riconoscenza del Paese verso tutti i membri delle forze armate, indipendentemente dal grado, dal ruolo e dalla funzione ricoperta, eliminando ogni diversità davanti al sacrificio.

Il tragitto della salma fino alla Capitale fu l’ultimo atto di una lunga e lacerante unificazione che vide la celebrazione della morte come l’evento solenne conclusivo del primo conflitto mondiale. Una giovane Nazione seppe trovare unità nella tragedia, memoria nell’oblio, resilienza nella fragilità. L’evento del IV Novembre ci richiama oggi a commemorare collettivamente il sacrificio dei cittadini-soldati caduti non per l’esaltazione della guerra, ma per il desiderio irriducibile di pace”.







“La figura del generale Dalla Chiesa è prova della riaffermazione della legalità: la sua morte, avvenuta per aver esercitato le proprie funzioni, è stata soltanto una delle tante stragi di mafia ed è importante oggi più che mai divulgare la cultura della legalità: in questo senso il ruolo delle istituzioni deve essere centrale come punto di garanzia e di riferimento”.







A scoprire la targa il Tenente Colonnello Ambrosino Tala, comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì, il consigliere provinciale Pietro Danna e il sindaco e presidente della Provincia Luca Robaldo, alla presenza degli studenti e dei rappresentanti delle associazioni d’Arma, degli Alpini, della Croce Rossa di Mondovì e delle Infermiere volontarie e dell’Anpi.





A seguire la tradizionale deposizione della corona d’alloro presso lo "Scalone dei morti per la libertà"; presso il Monumento ai Caduti in Piazza della Repubblica; e presso il Sacrario della Caserma “G. Galliano”.





Questa sera alle 20.30 in programma la proiezione del film “Il Generale Dalla Chiesa. Storia di un uomo che ha lottato per il suo Paese” presso la Sala delle Conferenze “L. Scimè” (posti a sedere limitati – n. 70).





Nei giorni a seguire l’Amministrazione comunale provvederà alla consegna della Costituzione alle rappresentanze di studenti neo–diciottenni presso gli istituti scolastici superiori di Mondovì.