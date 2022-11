Peveragno, tutto pronto per l'inaugurazione del centro polifunzionale 'A la sousta'

Tutto pronto, ormai, per l'inaugurazione del nuovo centro polifunzionale di Peveragno. Ubicato nel piazzale delle poste, aprirà ufficialmente i battenti sabato 26 novembre nel pomeriggio con un corteo che partirà da piazza Pietro Toselli e risalirà via Piave fino a raggiungere la struttura.



Dalla Bernardina 'all'ex': un progetto da dieci anni di storia

Lungo l'iter burocratico che ha portato a questo momento di festa. Originariamente, nel 2012, il centro doveva trovare luogo nell'area della Bernardina e nel 2015, poco prima delle elezionicomunali, un nuovo progetto venne presentato e dichiarato immediatamente cantierabile. La prima vittoria elettorale di Paolo Renaudi, però, cambia tutto: l'area della Bernardina viene abbandonata e si punta su quella attuale.



La gara d'appolto del novembre 2015 viene vinta dalla torinese Alvit; i lavori partono a marzo 2016, ma poi si bloccano per il fallimento della ditta: tutto da rifare, anche a seguito della rilevazione di errori strutturali nel progetto. A settembre 2016 la comunità montana entra in liquidazione e per l'annullo della gara d'appalto si deve aspettare novembre 2018, e l'entrata in gioco dell'Unione dei Comuni. E' poi del 2019 la presentazione del nuovo progetto, quello attuale, da parte del geometra Aurelio Toselli: il periodo recente di Covid e incertezza economica, ha poi ulteriormente rallentato i lavori.



I lavori appaltati sono stati conclusi ad agosto, mentre nel corso degli ultimi giorni è comparsa sulla facciata esterna del centro polifunzionale la scritta 'A la sousta'.



Proprio sabato 26 novembre, in serata, si terà il concerto della banda locale. Il 2 e 3 dicembre sono già in programma degli eventi.