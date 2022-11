Purtroppo il problema dell’acne affligge tantissime persone e non è facile riuscire ad intervenire nella maniera più corretta anche perché potrebbe avere diverse origini. Per richiedere una cura dell’acne si dovrebbe contattare un dermatologo in grado di fare una diagnosi specifica e di intraprendere insieme un percorso che di volta in volta dovrebbe portare ad ottenere dei miglioramenti fino alla scomparsa dell’acne.

Partiamo dalle basi: come mai insorge l’acne? C’è un modo per evitarlo?

L’acne è una patologia che insorge a livello della pelle dove vanno a comparire delle lesioni che possono essere sia infiammate fino a produrre delle cisti o dei noduli o non infiammate come potrebbero essere i famosi punti neri. La condizione della pelle con l’acne non è sempre la medesima, ci sono delle variazioni che dipendono un po’ da quando compare questa patologia. A volte ci sono delle fasi più acute e altre volte ci sono delle fasi che sono invece più blande. Sicuramente una cosa che hanno in comune le persone e che non apprezzano molto di vedere questa manifestazione sul loro volto, specialmente dal momento che l’acne spesso si verifica durante l’età dell’adolescenza e questo è un problema perché si tratta di una fase molto delicata dal punto di vista psicologico dove gli adolescenti hanno bisogno di socializzare e quindi l’aspetto fisico sicuramente è molto importante per loro. Per questo se nostro figlio all’acne sarebbe molto importante contattare immediatamente il dermatologo perché già a 12 o 13 anni di età si potrebbe aver bisogno di fare una visita per questo tipo di problema di acne giovanile.

Altre informazioni sull’acne

Esistono diversi tipi di acne, quella lieve, quella pustolosa, quella cistica e quella conglobata. Quest’ultimo è causa anche, insieme a quella cistica, del fatto che possono rimanere delle cicatrici.

L’acne rimane una patologia che è causata da molteplici fattori diversi tra di loro. Sicuramente tra le varie cause si possono annoverare una produzione maggiore di sebo ma anche delle infiammazioni così come fatto che alcune colonie di batteri potrebbero aver preso spazio all’interno dei follicoli.

Quando un dermatologo decide di fare una diagnosi in seguito di una visita deve andare a vedere tutte queste caratteristiche e dare una sorta di definizione al tipo di acne che si deve affrontare, anche in base a quanto possa essere severo nelle sue manifestazioni.

Esistono molti trattamenti differenti che sono appunto differenziati sulla base del tipo di acne. Quando l’acne è molto lieve di solito si utilizzano dei gel o comunque delle creme o delle pomate e quindi si fa una sorta di terapia esterna. Sì comincio a fare delle prove proprio per capire quanto può tollerare il soggetto queste pomate che sono a base di antibiotici, antinfiammatori soprattutto.

Quando si tratta, invece, di trattare forme di acne più severi allora si va a cercare di utilizzare dei rimedi che possono essere introdotti per via orale quindi dei farmaci veri e propri che vengono ingeriti.

Si dovrà fare anche una ricerca più approfondita rispetto al fatto che l’acne compaia a causa magari di situazioni parallele mediche.