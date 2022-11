Levigatura parquet: come viene eseguita

Quante volte ci siamo chiesti se non fosse ora di andare a dare una sferzata di novità al nostro parquet.se in casa abbiamo questo tipo di pavimento di legno che è bellissimo, periodicamente potremmo richiedere ad una azienda specializzata un’operazione di levigatura parquet.

Difatti, dopo tanti anni di utilizzo il parquet, soprattutto le essenze più tenere e più delicate, potrebbe avere subito i danni del suo utilizzo. Dopo tanto essere stato calpestato, dopo che magari sono caduti degli oggetti. Ma anche la temperatura, l’umidità e altre circostanze possono aver danneggiato l’aspetto del nostro pavimento di legno. Per fortuna a tutto questo c’è una soluzione e la soluzione è da ricercare, appunto, nel fatto di poter richiedere una opera di levigatura o di quella di lamatura, che è il termine tecnico. Quest’operazione davvero fornisce dei risultati sorprendenti e da qualcosa che riesce ad andare a intervenire per andare a migliorare l’aspetto estetico e la qualità di tutto il parquet che potresti avere in casa, nelle varie stanze.

Naturalmente servono degli strumenti specifici e anche la conoscenza delle tecniche che possono essere adottate per portare a termine il processo nella sua interezza.

In questo modo il nostro pavimento potrà tornare a essere valorizzato e a valorizzare gli spazi che occupa.

Come viene eseguita la levigatura del parquet

La prima operazione che deve essere eseguita a quella di andare a rimuovere la finitura superiore che occupa qualche millimetro di parquet. Quindi si va a scorticare sostanzialmente la superficie.

Questa cosa la fa uno strumento specifico, in dotazione del professionista e dell’azienda che contattiamo, perché deve essere una scorticatura che risulta uniforme. Dopodiché viene eliminato tutto quello che rimane, ovvero le polveri, i residui, andando ad aspirarli via. A questo punto si utilizzano dei prodotti specifici che vanno a creare un rivestimento nuovo. Di solito è bene andare a verniciare il pavimento con una vernice ad acqua, mentre quando si utilizzano degli oli è bene indirizzarsi verso oli naturali.

Se, ad esempio, abbiamo deciso di cambiare l’aspetto delle nostre stanze questo è il momento giusto per andare a cambiare l’aspetto anche del nostro parquet che può essere colorato.

Il colore deve risultare vivido e visibile e può andare a coprire il colore sottostante.

Il migliore lavoro di levigatura si vede perché comunque tende a dare una nuova vita a legno non solo dal punto di vista visivo ma anche al tatto, quando lo andiamo a toccare.

L’olio naturale che viene inserito serve appositamente per andare a creare una sorta di filtro protettivo che andrà a proteggere successivamente il parquet quando lo rimetteremo in pista per utilizzarlo come pavimento. Comunque si tratta di un lavoro lungo, difficile, soprattutto per chi non è mai stato preparato a portarlo a termine, ed è per questo che viene affidato a qualcuno che è in grado di farlo e agli strumenti e conosce i prodotti a perfezione. Insomma in questa fase possiamo anche andare a cambiare il nostro pavimento a renderlo molto più resistente di come non fosse prima.