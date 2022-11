Metatasse: la pianificazione fiscale che salva il patrimonio delle imprese

Vista la pressione fiscale che le imprese italiane sono chiamate ad affrontare in questo periodo storico, è assolutamente lecito domandarsi quali soluzioni esistano per ridurre le tasse, pur nel pieno e continuo rispetto delle leggi in vigore nel nostro paese. Di certo nessuna azienda, come nessun libero professionista e nessun artigiano, vuole pagare più del 50% del proprio fatturato in tasse. Ma è un fatto che esistono leggi e strumenti che consentono – se sfruttati correttamente – di tagliare fino al 50% le tasse aziendali.

A ricordarcelo è Metatasse, un team di esperti in materia tributaria che parte da un presupposto fondamentale: vista la complessità del labirinto fiscale italiano, un commercialista non è sufficiente per implementare una strategia efficace per ridurre le imposte che un'azienda è chiamata a pagare. A differenza del commercialista – che resta comunque una figura indispensabile e preziosa – i consulenti fiscali di Metatasse propongono un pool di più figure specializzate, da affiancare a quello del commercialista di fiducia. Dunque sì, con gli strumenti corretti e con le competenze più specialistiche, è davvero possibile pagare meno tasse aziendali, alleggerendo il proprio impegno economico senza fuoriuscire dal tracciato della legge.

La progettazione fiscale su misura di Metatasse

Metatasse si rivolge alle piccole e medie imprese italiane, nonché alle microimprese, ai liberi professionisti e agli artigiani che giustamente desiderano proteggere il proprio patrimonio, nonché lo sviluppo del proprio business. Troppo spesso a minacciare la salute di un'attività imprenditoriale non è l'aggressività dei competitor, né il calare della domanda da parte dei consumatori, quanto invece l'eccessivo carico fiscale, che va a erodere drammaticamente il ricavato.

Gli strumenti per cambiare la situazione, come visto, esistono: tutto sta nel garantirsi il supporto di figure esperte, in grado di sfruttare queste opportunità. Metatasse nasce proprio dall'incontro tra imprenditori di lungo corso ed esperti contabili per ridurre le tasse in modo legale, attraverso lo schieramento di diversi professionisti specializzati uno a uno nelle tante sfaccettature della materia tributaria. Solo in questo modo è possibile tagliare le tasse: diversamente, l'approccio al sistema tributario italiano non può che essere approssimativo, scoraggiante e del tutto inefficace. Non è certo un caso se molte imprese italiane finiscono regolarmente di pagare di più – talvolta molto di più – di quanto realmente dovuto.

Il team di Metatasse interviene a supporto dell'impresa con un percorso articolato, la cui meta è quella di proteggere il patrimonio aziendale mediante una precisa pianificazione fiscale. Si parte quindi con un'analisi delle particolarità e delle esigenze dell'impresa, e dello scenario in cui questa si trova ad agire a livello fiscale e tributario. A partire da questa premessa può essere messo in campo un chiaro e dettagliato piano fiscale redatto su misura, in modo sartoriale, per garantire all'imprenditore il più alto risparmio possibile.

I vantaggi della pianificazione fiscale

I vantaggi della pianificazione fiscale di Metatasse – attraverso il Metodo Meta – sono diversi. Si parte ovviamente dall'effettivo risparmio a livello delle tasse versate, che possono essere tagliate fino al 50% in modo continuativo, approfittando di una partnership duratura con i propri consulenti fiscali. E il risparmio ottenuto si traduce in redditività aziendale, con il business che può così crescere di anno in anno, con un progressivo incremento dei guadagni. Ma non è tutto qui: la pianificazione fiscale permette di programmare nel tempo gli investimenti in modo sicuro, senza andare incontro a decisioni errate dettate dall'incertezza o dalla fretta, così da aiutare ulteriormente la crescita dell'azienda.

Come ridurre il carico fiscale aziendale

Gli elementi che possono essere sfruttati per ridurre il carico fiscale sono come detto tanti. Per dare degli esempi è possibile citare per esempio i buoni pasto personali o dei dipendenti, i quali sono deducibili al 100% ai fini delle imposte dirette, e sono caratterizzati da un'Iva al 4% totalmente detraibile. Si pensi poi ai rimborsi chilometrici deducibili per l'azienda. E ancora, è possibile citare il costo deducibile del Trattamenti di fine mandato.