Caraglio, a Teatro con le Sorelle Marinetti

Sabato 12 novembre ore 21 al Teatro Civico di Caraglio “Topolini, mici e pinguini innamorati – Cronache del fantastico zoo dello swing italiano” aprirà la Stagione condivisa “Stella Madre” organizzata da Santibriganti nei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero.

Con la regia e drammaturgia di Giorgio U. Bozzo viene raccontato in modo leggero, ma ricco di aneddoti e informazioni, il repertorio della canzonetta sincopata degli anni Trenta e Quaranta con un’attenzione particolare al “filone animalista”.

Una simpatica lezione di storia del costume arricchita da una selezione di divertenti canzoni interpretate dalle Sorelle Marinetti, sotto la direzione musicale Christian Schmitz. Il pinguino innamorato, il gatto in cantina, la canzone delle mosche, Maramao perché sei morto, La sardina innamorata… canzoni che allestirono un fantastico zoo al servizio dello swing e - a maggior ragione - della necessaria evasione dal contingente (un regime in agonia, le ristrettezze economiche dovute alle sanzioni, le leggi liberticide, l’avvicinarsi di una guerra…).

Fatta salva la tradizione millenaria della favola con interpreti zoomorfi (Esopo, Fedro e i loro epigoni più moderni) una ragione è senz’altro da rintracciare nelle programmazioni cinematografiche di quegli anni, che dalla metà degli anni Trenta cominciarono ad ospitare i primi cartoni animati di Walt Disney, le Silly Symphonies (Sinfonie Allegre). I programmi leggeri dell’EIAR e gli artisti che vi gravitavano intorno ne intuirono immediatamente il grosso e si impegnarono nel creare canzoncine in sintonia con quel mondo fantastico.

Le Sorelle Marinetti: Turbina, Scintilla ed Elica (al secolo Nicola Olivieri, Marco Lugli e Matteo Minerva) si ispirano al Trio Lescano e che negli ultimi 10 anni hanno fatto dello swing una missione di vita.

Oltre a un’estensiva attività teatrale vantano anche collaborazioni di prestigio, come quella con Arisa al Festival di Sanremo nel brano “Malamoreno” (2010), con Simone Cristicchi in un fortunatissimo tour estivo intitolato “Poker di swing” (2011) e con Vinicio Capossela per l’album “Marinai profeti e balene” (2012).