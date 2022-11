Imperia, con il taglio del nastro si alza il sipario su Olioliva 2022: Lupi "Un grande evento super partecipato" (Foto e Video)

Cerimonia in grande stile, come la tradizione vuole, per la 23ª edizione di Olioliva. Taglio del nastro, poco dopo le 15 oggi pomeriggio, in calata Cuneo, della celebre manifestazione della festa dell'olio nuovo che si svolgerà sino a domenica nel centro storico di Oneglia.

Presenti Enrico Lupi, presidente dalla Camera di Commercio 'Riviere di Liguria'', Claudio Scajola, sindaco e presidente della provincia di Imperia, Armando Nanei, prefetto di Imperia, il vice Presidente della Regione Alessandro Piana, l'Assessore regionale Marco Scajola e il Consigliere regionale Chiara Cerri oltre ad Assessori e Consiglieri comunali di Imperia. Presente anche l'Ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo. Con loro anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, amministratori locali e i vertici provinciali delle forze dell'ordine.

L'inaugurazione ha registrato la partecipazione del Coro “conClaudia” e della band del liceo musicale "G.D. Cassini" di Sanremo che ha curato la chiusura dell'evento.

Il Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha così commentato l’importante appuntamento che scatta oggi: “E’ una tradizione in crescita e, quest’anno, c’è stata una partecipazione maggiore da parte delle diverse associazioni. Una cose bella e positiva, che conferma il gradimento per questa stagione di spremitura delle olive e di un inverno che speriamo possa portarci la conclusione delle brutte vicende della guerra. E che l’anno nuovo si possa aprire con migliori notizie per tutti”.

Un gemellaggio tra Liguria e Piemonte sul gusto, ha detto Paolo Biongiovanni, Consigliere regionale in Piemonte: “Ci scambiamo la visita e l’ospitalità in occasione della ‘Fiera del Marrone’ e qui abbiamo tanti produttori di eccellente qualità che portano il marchio delle imprese cunnesi in Liguria. E’ un momento importante che unisce due territori, la montagna e il mare in una Euroregione meravigliosa che unisce anche la Costa Azzurra, passando da Cuneo e Imperia, dove la Alpi si tuffano in mare e per vendere un prodotto turistico unico al mondo”.

Anche l’Atl di Cuneo presente con il vice Presidente Rocco Pulitanò: “Rappresentiamo un territorio meraviglioso e siamo felici di essere qui. Abbiamo una enogastronomia che non eguali al mondo e oggi siamo a rappresentare la provincia di Cuneo per fare sinergia tra territori, un momento soddisfacente”.

Giorgio Chiesa, Presidente degli albergatori cuneesi: “Due territori vicini si devono ‘sposare’ ma c’è anche la vicina Francia. Come presidente degli albergatori di Cuneo sono felicemente qui, dopo aver superato il Covid e sperando nella fine della guerra, possa dare risalto e speranza al turismo del territorio”.

Per Sara Tomatis, Assessore alle Manifestazioni del Comune di Cuneo, ‘Olioliva’ è un ponte di collegamento tra Piemonte e Liguria: “Siamo onorati per essere stati una delle parti del gemellaggio, per migliorare i legami tra due territori complementari. Ci auguriamo che, con il gemellaggio, anche la nostra provincia tragga profitto da questi incontri”.

La città fino a domenica si veste a festa e porta nelle vie e nelle piazze, sulla banchina di Calata Cuneo, i profumi e i colori del territorio, rappresentando con orgoglio quella cultura legata all’extravergine di qualità e alla riconosciuta unicità dell’oliva taggiasca. Per tre giorni ampio spazio sarà dato al percorso del gusto per valorizzare le eccellenze gastronomiche ma anche laboratori, assaggi, cultura ed eventi per offrire a turisti e visitatori un ampio ventaglio di proposte e vivacizzare il fine settimana.

Nei tre giorni sono in programma show cooking con la guida di grandi chef che accosteranno il prodotto principe della terra della taggiasca con il pesce locale, le ricchezze dell’orto e presenteranno abbinamenti che esaltano anche le tipicità e i sapori delle vicine montagne tra Liguria e Piemonte.

Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica. Ospite d’onore dell’edizione 2022 la provincia di Cuneo, dopo la splendida accoglienza riservata all’Azienda Speciale Riviere di Liguria alla Fiera del Marrone e a “Peccati di Gola” della gemellata Mondovì. Presente anche il Gac “L’Approdo di Ulisse” di Cetara con il quale prosegue la collaborazione avviata con il Gac “Il mare delle Alpi” e il viaggio dell’imbarcazione imperiese “Pingone”, testimonial dell’ittiturismo.

Un’altra novità, la presenza in banchina dei mitilicoltori della Spezia. Tra le attrattive della tre giorni del gusto anche i corsi di assaggio, i laboratori tematici, gli abbinamenti tra il pesce del Mar Ligure e l’olio extravergine della Riviera, la scuola di nodi e di biologia marina, mostre e animazione. Spazio anche al ruolo culturale dell’olivicoltura in questa parte di Liguria e agli approfondimenti tematici, con i convegni mirati su agricoltura e mondo produttivo organizzati dalle associazioni di categoria, le iniziative che coinvolgeranno – nel segno dell’olio – bar, ristoranti e panificatori cittadini. L’edizione 2022 torna a proporre il salotto letterario, grazie alla collaborazione di librerie e case editrici, musica, animazione, spettacoli, la Maratona dieci chilometri del Club Marathon, il tradizionale e sempre seguitissimo concorso fotografico del Circolo Castelvecchio.

La serata di domani poi, sarà dedicata ad una iniziativa benefica: uno spettacolo di cabaret all’Auditorium della Camera di Commercio promosso dal Marathon in collaborazione con il Lions Club La Torre. Nei tre giorni della manifestazione il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri proporrà invece, “Vola sulle Alpi liscio come l’olio”, un’esperienza emozionale del territorio del Parco Naturale delle Alpi Liguri presso il loro stand e nella tensostruttura istituzionale appuntamento con "(non) è tutto OLIO quello che luccica" con Cloris Brosca, la celebre “ Zingara’ televisiva.

Olioliva è organizzata dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, evento ideato e sostenuto da CCIAA Riviere di Liguria, Regione Liguria e Comune di Imperia con la compartecipazione di Filse/Liguria International, Fondazione Carige, Parco Naturale Regionale Alpi Liguri e co-organizzata con le Associazioni di Categoria e i Consorzi riconosciuti da Regione Liguria. La parte commerciale invece, è affidata alla ditta Espansione di Paola Savella.

Alessandro Piana, vice Presidente della Regione, ha esaltato la manifestazione: “Questo è l’agroalimentare italiano, il nostro ‘Made in Italy’ conosciuto, invidiato e scimmiottato in tutto il Mondo. La dieta mediterranea è in parte nata in Liguria e l’olio extravergine è il condimento essenziale per tutta quella dieta mediterranea che caratterizza le tavole italiane. Questa è una delle rassegne più importante e voglio sottolineare il grande lavoro del sistema camerale e di tutti i soggetti che prendono parte alla crescita dell’evento. Si conta su una crescita continua negli anni a sottolineare quanto fatto, spronandoci in questa direzione”.

Per l’Assessore Regionale Marco Scajola: “E’ un evento atteso ed importante, che segna l’ulteriore ripartenza della Liguria e del nostro territorio. L’agroalimentare è il punto di forza della provincia di Imperia e su questo investiamo molto come Regione per le aziende, le imprese, i comuni e il territorio. Ben venga ‘Olioliva’ e tutte le manifestazioni che valorizzano il ‘Made in Liguria’ e il territorio”.

Il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, ha così commentato: “Un grande evento ma anche grande partecipazione corale dal basso, con un altissimo numero di visitatori. Quello che mi stupisce di più, in positivo, è l’altissima partecipazione delle associazioni di categoria, delle Istituzioni e della cultura, senza dimenticare gli esempi ludici come le fotografie di Settimio Benedusi. Una ricchezza importante”.