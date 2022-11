La libreria Le Nuvole a Fossano ospita il firmacopie del nuovo romanzo di Salvatore Gargiulo

Sabato 5 novembre la libreria Le Nuvole di Fossano ospita il firmacopie del nuovo romanzo di Salvatore Gargiulo.

L'autore, di origini campane ma braidese di adozione, ha pubblicato per i suoi lettori una nuova avventura del commissario Vallone ambientata sulla costiera amalfitana.

Dalla trama del libro: "il commissario Vallone si trovava a Positano per trascorrere un periodo di ferie. Amava quella città per diversi motivi ma soprattutto per le mille sfumature di colori e di odori. La fragranza di limone, che inebriava la città, lo rendeva felice. Quando però fu trovato un cadavere in una cabina balneare, le giornate del commissario diventarono un incubo. Si trovò catapultato nelle indagini. La vittima, una giovane ragazza era la figlia di un’amica di sua moglie, la quale lo supplicò di scoprire la verità. Vallone non poté tirarsi indietro e a malincuore accettò di collaborare con il commissario di Sorrento. Apparentemente sembrava trattarsi di un delitto passionale, ma dietro si nascondeva un mistero doloroso più della morte stessa".

Stefano Gemello, titolare della Libreria Le Nuvole, il quale domenica 6 ottobre verrà insignito della medaglia per la fedeltà al lavoro assegnatagli dalla Camera di Commercio di Cuneo, invita tutti presso il punto vendita di via Cavour 23 a Fossano a partire dalle ore 15,30.

"Se la vicenda vi incuriosisce, vi sarà possibile incontrare l'autore nel pomeriggio di sabato, dove si svolgerà il firmacopie del romanzo "Fragranza di limone".

Riguardo l'importante riconoscimento assegnatomi dalla Camera di Commercio, sono onorato e mi sento di condividerlo con chi, in questi ormai quasi 37 anni, mi ha affiancato e sostenuto: i miei genitori, mio fratello Fabio e, negli anni più recenti, mio figlio Francesco e i diversi collaboratori.

Lo dedico a tutti i clienti che ci hanno dato e continuano a darci fiducia. La presenza costante, negli anni, di una attività commerciale è segno di valorizzazione del territorio e di vicinanza ai cittadini".