Papa Francesco ad Asti. I dettagli del giro in centro sulla Papamobile

La partecipazione dei fedeli e di quanti hanno manifestato in questi giorni interesse all’incontro con il Santo Padre, è stata delegata all’agenzia “EVENTUM” specializzata nell’organizzazione di grandi eventi e qualificata per gestire, con le modalità più idonee, un grande concorso di partecipanti ad iniziative pubbliche; per fare questo sarà attivata una piattaforma digitale dedicata per raccogliere le iscrizioni on line e fornire, a chi ne avrà diritto, l’accesso ai vari spazi, in Duomo, in Piazza Cattedrale, allo Stadio, che saranno sottoposti a stretto controllo di sicurezza.

Si informa che la piattaforma sarà operativa non prima del 12 novembre anche in relazione alla necessità di rispettare il “piano di sicurezza in fase di definizione” che consentirà di quantificare con esattezza il numero dei posti disponibili negli spazi dedicati ad accogliere le persone abilitate; un insieme di attenzioni necessarie per garantire la partecipazione all’evento nel rispetto delle norme vigenti.