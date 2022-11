Primo nome per Collisioni 2023: Checco Zalone torna in Langa dopo undici anni

Dopo una grande estate di concerti sold-out e serate nel cortile del Castello di Barolo, Collisioni svela il primo ospite dell’edizione 2023 che arriverà in piazza Medford ad Alba per una data speciale con posti a sedere domenica 16 luglio alle ore 21.



Dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, Checco Zalone tornerà a incontrare dal vivo il suo pubblico a undici anni di distanza dal Resto Umile World Tour: con un nuovo spettacolo interamente inedito, Amore + Iva, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Un irresistibile show, dove la musica, i racconti, le imitazioni e le parodie saranno accompagnati dalla sua inconfondibile ironia.



Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere dal grande pubblico con Siamo una squadra fortissimi, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante; e con una delle canzoni della colonna sonora, Angela, ottiene la nomination ai David di Donatello. Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il Checco Zalone Show. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo. Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primi record al botteghino con Che bella giornata, superati da Sole a catinelle (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da Quo vado? (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema. Zalone esordisce alla regia con Tolo Tolo (2020) che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. Con Tolo Tolo l’artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore.



Il Sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore al Turismo, Manifestazioni ed Eventi Emanuele Bolla dichiarano: "Prosegue la collaborazione con il Festival Collisioni, strategica per attrarre in città un nuovo segmento di pubblico, quello dei festival, della musica e della cultura, che va ad aggiungersi ai grandi risultati turistici che stiamo consolidando sempre di più. Un programma, quello condiviso con Collisioni, che dimostra la nostra volontà di pianificare con largo anticipo e potenziare l'appeal turistico dell'estate albese, che si aggiunge al già grande autunno, con appuntamenti all'insegna della grande qualità che da sempre contraddistingue il festival. Un rapporto che prosegue, dopo la sfida del 2020 e il grande successo di pubblico del 2021”.



I Biglietti per la data di Checco Zalone ad Alba nell’ambito di Collisioni saranno disponibili con selezione dei posti in piantina su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati a partire da 42 euro + diritti di prevendita dei gestori dalle ore 15 di lunedì 7 novembre.