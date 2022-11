Renne, elfi, letterine e tantissimi bambini: a Boves si riaccende la magia del Natale

Nei primi due weekend di dicembre torna in città il “Babbo Natale Bovesano” organizzato dall’associazione commercianti de “La Sporta” in collaborazione con il Comune di Boves. Strade addobbate, comignoli fumanti, musiche natalizie nell’aria e tanti profumi deliziosi invaderanno le strade cittadine regalando grandi emozioni.

Nelle giornate di sabato 3 e 10 dicembre nel centro di Boves, oltre al mercato settimanale, verrà allestito un mercatino a tema in piazza Borelli e lungo via Roma, con tante idee regalo artigianali e handmade per grandi e piccini e prelibatezze tutte da gustare.

I mercatini artigianali nelle giornate di domenica 4 e 11 dicembre si allargheranno sino ad occupare piazza Italia. Il cuore del paese si animerà per trasformarsi nel magico villaggio di Babbo Natale, in piazza dell’Olmo. Elfi indaffarati e laboriosi accompagneranno i visitatori attraverso le vie del centro facendo scoprire la magia del Natale e La Fabbrica dei Giochi: “Passando attraverso la miniera magica si scelgono con cura i materiali adatti per la creazione dei ragli fino ad arrivare alla tanto attesa Fabbrica dei Giochi e lì accadrà la grande magia del Natale tutta da scoprire! Insieme ai Maestri Elfi bambini e famigliari potranno salire sulla slitta e portare i pacchi direttamente al punto di smistamento dove, la sera del 24 dicembre, Babbo Natale partirà con le sue fedeli renne per consegnare i doni a tutti i bambini” raccontano gli organizzatori.

Tutto il villaggio danzerà al ritmo del “Teatro degli Episodi” e si potranno degustare prelibatezze tipiche del Natale.

Babbo Natale accoglierà i piccoli ospiti e raccoglierà le loro letterine di Natale.

Sarà inoltre possibile partecipare alla grande polentata domenicale.