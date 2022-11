Variazione accesso diretto al Centro vaccinazioni Covid 19 Cuneo

Il centro vaccinazioni sito in corso Francia a Cuneo effettuerà gli accessi diretti per le categorie sotto riportate esclusivamente durante i due open day previsti per sabato 26 e domenica 27 novembre con orario 8,30-13 e 14,30-19.

Categorie ad accesso diretto durante gli open day a Cuneo:

4° dose over 60

1° dose over 12

3° dose (booster) per chi ha maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario

4° dose (secondo booster) per gli over 80 che hanno maturato 120 giorni dalla 3° dose

3° dose (booster) e 4° dose (secondo booster) per le donne in gravidanza.

Il centro vaccinazioni Covid 19 di Cuneo continuerà ad effettuare le attività durante tutto il mese di novembre per gli utenti provvisti di prenotazione.

Si ricorda che per essere vaccinati devono essere già trascorsi 120 giorni dall’ultima dose somministrata o dalla positività al Covid.