Calcio Serie D: nel girone A si gioca la 12^giornata, in programma il derby Fossano-Bra

Fossano e Bra in azione nel campionato 21/22

Derby cuneese, domenica pomeriggio al Pochissimo, tra Fossano e Bra: sui campi del girone A di Serie D si gioca la 12^giornata.

I blues di Viassi inseguono ancora la prima vittoria e necessitano di punti per migliorare una situazione di classifica sempre più difficile. Ostacolo duro la squadra di Floris, reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia sul campo del Chisola e soprattutto da otto risultati utili consecutivi in campionato (3 vittorie e 5 pareggi).

Tra le sfide più interessanti di giornata Chieri-Sestri Levante e Vado-Gozzano.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 6 novembre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Borgosesia-Asti: Giuseppe Lascaro di Matera

Casale-Fezzanese: Domenico Mallardi di Bari

Castellanzese-Sanremese: Luca Selvatici di Rovigo

Chieri-Sestri Levante: Filippo Balducci di Empoli

Chisola-Pinerolo: Stefano Giordano di Grosseto

Fossano-Bra: Federico Tassano di Chiavari

Derthona-Castanese: Marco Zini di Udine

Ligorna-Stresa: Davide Albano di Venezia

Pont Donnaz-Legnano: Vittorio Emanuele Daddato di Barletta

Vado-Gozzano: Francesco Zago di Conegliano

CLASSIFICA

Sestri Levante 28, Sanremese 24, Vado 21, Gozzano, Ligorna 19, Bra 18, Casale 17, Castanese 16, Castellanzese, Chieri, Asti 15, Legnano, Fezzanese 14, Derthona, Pinerolo, Pont Donnaz 11, Stresa 10, Borgosesia 9, Chisola 6, Fossano 3