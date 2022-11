(foto marcogulberti.it - pagina fb corsa in montagna)

L' Italia ha conquistato uno splendido oro a squadre nella Uphill maschile di 8 km, prova che ha aperto i Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail in corso in Thailandia fino a domenica.

Decisivi, per il successo del team, i piazzamenti di Cesare Maestri (7°), Xavier Chevrier (8°), Andrea Rostan dell'Atletica Saluzzo (17°) e Henry Aymonod (28°).

Gara vinta dal keniano Patrick Kipngeno, che ha preceduto il connazionale Philemon Kiriago e lo spagnolo Alejandro Garcia Carillo.