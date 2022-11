Si chiama America il bovino star dei social che ieri sera si aggirava per il centro di Cuneo [VIDEO]

A recuperarla il signor Oscar, che ci hascritto per raccontarcelo. "L'ho vista all'angolo tra corso IV Novembre e via Chiapello, direzione stazione. Con un altro ragazzo l'abbiamo accompagnata fino a corso Dante, dove ci ha raggiunti una volontaria in un canile, con corde varie. Siamo riusciti a legarlo insieme anche all'aiuto dei carabinieri, che erano stati allertati precedentemente. Poi l'abbiamo portata fino all'edificio del Dopolavoro ferroviario, anzi, ci ha trascinati lei fin lì. Dopo un po' è venuto il proprietario a riprendersela: era scappata dalla mandria al pascolo nelle Basse di Stura.

Per fortuna nessuno si è fatto male, neanche la povera mucca. Abbiamo saputo che si chiama America ed era alla ricerca del suo vitellino".