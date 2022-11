Mondiali di corsa in montagna, Martin Dematteis cuore di capitano nella gara di short trail

Ancora lieti notizie da Chiang Mai, dove questo week-end si stanno svolgendo i campionati del mondo di corsa in montagna e trail.

Dopo la bella prestazione di Andrea Rostan nella prova di only up, questa volta è toccato a Martin Dematties (Sportification) mettersi alla prova nella gara di short trail, 38 km con 400m di dislivello.

Per il rore, plurimedagliato europeo e mondiale e capitano della spedizione italiano, una prestazione a due facce con la prima parte in grossa difficoltà per poi riprendersi in modo sorprendente recuperando dalla 45° posizione fino alla 21° finale.

Grandi risultati anche dal resto degli azzurri a partire da Francesco Puppi argento, Andrea Rota 6°, ChristiAn Minoggio 10°, Mattia Gianola 18° e Luca Cagnati 50° che hanno portato l’Italia sul gradino più alto del podio.