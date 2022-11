A Cuneo l'8 marzo è tutto l'anno: al via una rassegna contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Laboratorio Donna e la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo, promuove la rassegna di appuntamenti “8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2022”, per stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una rete di servizi che le può aiutare.

Libri, spettacoli, convegni, docufilm, animazione di panchine rosse dislocate sul territorio comunale e attività varie con le scuole sono alcune delle iniziative in programma nel mese di novembre.

"La prevenzione dei gravi episodi di violenza e di femminicidio non può che passare da un processo collettivo di consapevolezza che la violenza va combattuta quotidianamente: nelle relazioni tra persone, nel linguaggio, nelle immagini, nella dimensione sociale, politica ed economica. Come amministrazione comunale, grazie a una rete di Associazioni e Istituzioni molto attive, cerchiamo di muoverci in questo senso tutto l’anno" - dice Cristina Clerico, Assessora alle Pari opportunità del Comune di Cuneo.

Novità di quest’anno la ripartenza, dopo uno stop di alcuni anni, dei corsi comunali di autodifesa femminile realizzati in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS a cui è possibile iscriversi fino al 25 novembre.

Il programma dei corsi è il seguente:

Mercoledì 14/12 dalle 20.00 alle 21.30 - Lezione introduttiva con operatori della Rete antiviolenza Cuneo e gli insegnanti dei corsi di autodifesa

Dal 09/01/2023 dalle 20.00 alle 21.00 - n. 8 lezioni pratiche a scelta tra:

o lunedì (palestra scuole medie Madonna dell’Olmo)

o martedì (palestra scuole medie Borgo San Giuseppe)

o mercoledì (palestra scuola elementare Via Carlo Emanuele III n. 6)

o giovedì (palestra scuola elementare Via Carlo Emanuele III n. 6)

Iscrizione entro il 25 novembre (tel. 338 4839228 - 347 5533613 mail: cuneo@aics.it).

Modulo di iscrizione e programma disponibili su www.cuneoaics.it - Quota assicurativa 20euro.

Altra novità di rilievo è l’animazione delle panchine rosse dislocate in città e frazioni, colorate di rosso in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Associazioni ed enti nel tempo hanno scelto di adottare una panchina impegnandosi a dipingerla e averne cura. Ad oggi sono state adottate 24 panchine rosse e una panchina arcobaleno contro ogni forma di discriminazione. Il progetto è aperto.

Si ricorda a tutte le donne che non sono sole e che esiste una rete di aiuto locale, la Rete Antiviolenza Cuneo, rete di operatori (servizi, enti, associazioni pubbliche e del privato sociale) che, a vario titolo, intervengono nel territorio cittadino con azioni di contrasto alla violenza e all'abuso sulle donne.

Di seguito i numeri telefonici contattabili in caso di necessità di aiuto:

1522 NUMERO VERDE NAZIONALE ANTIVIOLENZA DONNA, gratuito, multilingue attivo 24 ore su 24;

0171 631515 TELEFONO DONNA (lunedì e venerdì 9/12; martedì e giovedì 15/18.30);

335 1701008 MAI+SOLE CENTRO ANTIVIOLENZA (contattabile 24 ore su 24);

0171 334181 LE ALI DI ZENA CENTRO ANTIVIOLENZA (lunedì 15/17.30; mercoledì 11/13)