A Cuneo torna family4family: l’evento che fa comunità

Nel dicembre del 2012 l'associazione ESSEOESSE.net Onlus in collaborazione con il Comune di Cuneo si fece promotrice di un'iniziativa di successo: Family4Family.

Questa si prefigge di aprire le porte di un luogo simbolo della città a tutti quei cittadini che non hanno mai avuto occasione di visitare il museo Casa Galimberti, un luogo di valore storico-artistico presente in città e non ancora così conosciuto e frequentato.

Tale iniziativa si svolge grazie al coinvolgimento del fotografo ritrattista Marco Sasia, che si è reso disponibile a fotografare gratuitamente un centinaio di famiglie cuneesi le quali, in seguito se soddisfatte del risultato della sua ritrattistica potevano acquistare l’intero servizio trasformandolo in un regalo di natale capace di enfatizzare la centralità del ruolo sociale della famiglia, contribuendo, con la proposta del ritratto, a riunirne i componenti, di tutte le differenti generazioni, con l’obiettivo comune di un momento di rappresentazione condiviso.

Il ritratto è sempre stato offerto gratuitamente, per non discriminare le fasce deboli, tant’è che hanno fruito di questa opportunità di visita al museo, comprensiva di ritratto fotografico, famiglie di provenienza socio-culturale diversa.

Negli anni, l’evento ha conferito alle famiglie un ruolo attivo nel sostegno di arte, cultura e inclusione sociale, sviluppando così un nuovo modo di fare cultura ed economia, invitando le famiglie a frequentare per l’appunto i luoghi dell’arte della nostra città, per questo nel tempo le varie edizioni si sono sviluppate in diversi luoghi della città di Cuneo. Negli ultimi anni, l’evento per via della pandemia e delle norme atte a tutelare la salute della nostra comunità è stato interrotto ma quest’anno Family4family torna e si fa forte di un sottotitolo che recita “abbracciamoci di nuovo”. Ritratti di famiglia al museo Diocesano perché per questa occasione la Sala del Consiglio si trasformerà in un set fotografico dedicato alle famiglie e grazie all'esperienza e alla bravura del fotografo Marco Sasia darà a tutti l’opportunità di essere protagoniste di un vero e proprio servizio fotografico.

L'evento – programmato per i due week end centrali di novembre sabato 12 - domenica 13 e sabato 19 - domenica 20 – è andato sold out in pochi giorni, con oltre 100 famiglie già prenotate. Per non lasciare fuori nessuno si è scelto allora di estendere l’iniziativa anche a sabato 26 e domenica 27 novembre, sempre negli orari di apertura del museo (10.00 - 13.00 e 14.00-18.00). Le prenotazioni sono obbligatorie e si possono effettuare dal sito del museo diocesano (www.museodiocesanocuneo.it) attraverso il canale EVENTBRITE.

A tutti i partecipanti verrà regalato un coupon di sconto per la partecipazione agli eventi di "Natale al Museo" in programma per il mese di dicembre.

CONTATTI E INFO

www.museodiocesanocuneo.it | museo@operediocesicuneo.it | 353 4261755