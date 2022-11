A Polonghera scegli una linea in Fibra Ottica con Isiline

Anche a Polonghera, con Isiline è possibile navigare sul Web fino a 1 Gbps: questo servizio, il migliore disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, è possibile grazie alla fibra ottica che negli scorsi mesi è stata posata sul territorio comunale da Open Fiber.

Isiline, infatti, è uno degli operatori accreditati per l’attivazione della linea al cliente finale, sia esso un privato, un’azienda o un libero professionista in una delle 633 unità immobiliari raggiunte dalla rete in fibra ottica: i tecnici specializzati del provider saluzzese si occupano quindi di attivare le linee, collegando l’infrastruttura in strada con gli edifici in cui i clienti intendono attivare il nuovo contratto.

Una linea in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) a differenza di altre connessioni (FTTC, Adsl, Antenne radio) permette di raggiungere velocità di navigazione molto elevate, sia in download che in upload: altra caratteristica importante di questa nuova tecnologia di trasmissione dei dati è la stabilità, fattore che le permette di garantire la connessione di molti dispositivi in contemporanea al WiFi e una navigazione illimitata.

La fibra ottica è perfetta per molti servizi che al giorno d’oggi sono fondamentali: il download di film in streaming o on demand, il gaming online, l’accesso a servizi di pubblica amministrazione o all’home banking e il caricamento di contenuti sui social network sono tutte azioni quotidiane che ognuno di noi compie costantemente. Per farlo, occorre quindi avere una connessione ad Internet performante e utilizzabile da più dispositivi in contemporanea per evitare disconnessioni e rallentamenti.

Isiline può quindi soddisfare tutte queste richieste garantendo l’accesso alla Banda Ultra Larga: attivare una nuova linea è molto semplice in quanto è possibile svolgere tutta la procedura direttamente la telefono chiamando il 0175/292929.

In alternativa si può verificare la propria copertura e completare l’acquisto in totale autonomia su shop.isiline.it.