Ad Alba nove rose nel Tanaro in memoria delle vittime dell'alluvione del '94 [FOTO]

Oggi 5 novembre la capitale delle Langhe ha ricordato, come ogni anno da 28 anni, le vittime dell’alluvione del 1994. Alle 17 il tradizionale lancio di fiori dal ponte albertino sul fiume Tanaro alla presenza del sindaco Carlo Bo, di assessori e consiglieri comunali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile albesi.

Quest'anno non è stata lanciata la corona di fiori, ma nove rose, otto rosse e una bianca, una per ognuna delle vittime di Alba.

Nell’esondazione del Tanaro ad Alba persero la vita Caterina Giobergia e Felicita Bongiovanni, morte all’interno della casa di riposo Ottolenghi, Maria Magliano Sobrino e il nipotino Riccardo Sobrino, travolti dall’acqua in via Piera Cillario, i coniugi Daniele Vola e Daniela Mascarello, sommersi presso la ditta Aimeri, Emiliano Rossano di Macellai, travolto dalla piena del Tanaro nella zona del ponte nuovo della tangenziale, i coniugi Carmine Iannone e Maria Di Paola di Nichelino, morti sulla tangenziale.

A lanciarle il sindaco Carlo Bo, un familiare di una delle vittime e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato del territorio, tra cui la Croce Rossa, la Protezione civile comunale, la Misericordia, l'associazione nazionale Carabinieri, l'associazione Alpini e il gruppo Proteggere Insieme. Alle 18 la Santa Messa in Duomo in memoria delle vittime e di ringraziamento al volontariato di protezione civile.

Il sindaco Carlo Bo ha sottolineato come il ricordo di quanto accaduto 28 anni fa sia indelebile per tutti gli albesi, così come ha ringraziato i volontari della grande macchina della Protezione Civile per quanto hanno fatto e continuano a fare per scongiurare il ripetersi di simili tragedie. Fondamentale, a questo scopo, la prevenzione. "Tanto da allora è stato fatto, dalle opere di messa in sicurezza degli argini alla pulizia costante dell’alveo di fiumi e torrenti, dal monitoraggio continuo alla formazione dei nostri volontari che oggi come allora ci teniamo a ringraziare per il loro insostituibile lavoro al servizio della città”.