Con 15 defibrillatori del progetto Battikuore, Borgo San Dalmazzo è una città sempre più cardioprotetta [FOTO]

Da oggi la città di Borgo San Dalmazzo può contare su 15 DAE: Defibrillatori semi-Automatici Esterni, installati in modo capillare grazie al progetto BattiKuore, dell'azienda BNA Srl di Boves.

Questa mattina, sabato 5 novembre, l'installazione di tre nuove postazioni salva-vita: all'esterno del Luma Cafè nel parco giochi Tesoriere, dentro l'auto della Polizia Municipale e all'interno del centro commerciale Borgo Mercato in via Cuneo.

In Italia, nel 2021 si sono registrati in media 247 decessi al giorno per arresto cardiaco, circa 11 ogni ora. In caso di arresto cardiaco bisogna intervenire entro 5 minuti dall’evento. Un massaggio cardiaco efficace e una scarica elettrica erogata con un Defibrillatore possono aumentare le possibilità di sopravvivenza fino al 75%. Per questo è molto importante che le città siano fornite di una rete capillare di dispositivi salvavita DAE e che i cittadini siano formati al Primo Soccorso e all’utilizzo del Defibrillatore.

“Il progetto Battikuore consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini – ha spiegato Rosario Lo Forte, titolare dell'azienda BNA –. Grazie al Comune di Borgo che è stato progetto pilota dal 2019. Proprio grazie a loro oggi siamo presenti in tutta la Provincia. Oggi inauguriamo tre nuove postazioni arrivando a 15, ma l'obiettivo è averne sempre di più. Speriamo di non doverli mai usare ma è bene averli. Grazie ovviamente anche a tutti gli sponsor”.

All'evento era presente anche la sindaca Roberta Robbione con la vice Clelia Imberti, gli assessori Francesco Rosato e Michela Galvagno, e la consigliera Katia Manassero.

“Grazie per avere creduto in Borgo con questo progetto – ha dichiarato la sindaca Robbione -. Noi creduto in voi per la vostra sensibilità. Avere più postazioni significa tutelare i borgarini e garantire la loro sicurezza. In particolare con il defibrillatore sull'auto della Polizia Municipale abbiamo la possibilità di raggiungere tutti. Borgo è davvero avanti rispetto alla legislazione nazionale su questo tema”.

A farle eco l'assessore Rosato che è un cardiochirurgo: “Questo progetto è ottimo. In caso di emergenza ciò che dà risultati migliori è proprio il primo intervento, se fatto bene. L'intervento precoce è fondamentale. Su Borgo oggi abbiamo un'ottima copertura”.



Ecco dove sono gli altri defibrillatori: dal Comune in piazza Liberazione, alla scuola Grandis in piazza Don Raimondo, alla palestra Don Roaschio in via Avena, presso la farmacia Sant'Andrea in via Po 43, al palazzetto dello Sport in via Matteotti, presso lo studio dentistico R. Bonfiglio in via Salvo D'Acquisto, a Palazzo Bertello in via Vittorio Veneto, presso la Croce Rossa in via Boves 45, alla casa di riposo Padre Fantino in via Monte Bianco, alla scuola dell'Infanzia di via Monte Rosa, da “Allineamente” in corso Barale 95, nel parchetto in Largo Argentera.