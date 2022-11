“I cambiamenti climatici a casa nostra": i temi ambientali interessano ai borgarini

Grande affluenza di pubblico ieri sera, venerdì 4 novembre, all'incontro “I cambiamenti climatici a casa nostra” alla biblioteca di Borgo San Dalmazzo. Nell'ambito di “Acclimatiamoci: uomo VS ambiente”, il primo evento dedicato all'Ambiente.

Soddisfatta la sindaca Roberta Robbione: “E' il segno che il tema dell'ambiente è molto sentito e che sta crescendo la sensibilità e il desiderio di lavorare in prima persona e come comunità per uno sviluppo sostenibile. Ringrazio i relatori e la moderatrice che hanno saputo trasmettere conoscenze e dare risposte concrete”.

A parlare la dott.sa Manuela Bernardi, il dott. Paolo Bertolotto e la dott.sa Valentina Ruco.

L'evento è stato organizzato dal gruppo Ambiente coordinato dall'assessore Rosato, dai consiglieri Giordanengo e Ferreri, da Rita Giordano e Paolo Macagno.

Reso possibile grazie alla collaborazione con le associazioni ambientaliste del territorio, con il Parco Fluviale Gesso e Stura, aree protette, Unione montana Valle stura, dall'Arpa, dai Carabinieri forestali, consulta giovani, dal contributo della Banca rurale di Boves, dall'aiuto nell'allestimento di Viale Vivai e della serra Lovera fiori e dalla preziosa presenza delle ragazze e ragazzi delle scuole cittadine.

“Acclimatiamoci” continua oggi sabato 5 novembre.

Questa mattina è andato 'sold out' il laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni “Il bosco di Greta” in biblioteca. Si ripete al pomeriggio. A cura di Rita Giordano e Ilenia Giraudo. Ingresso libero.

Alle 14.30 l'Auditorium civico di Palazzo Bertello ospiterà “Green Communities”, la presentazione del progetto “MARGREEN tra le Valli Stura, Gesso e Vermenagna”. Ingresso libero

Alle 16.30 in biblioteca la premiazione del contest di grafica “Realizza un manifesto e fai vincere l'ambiente con la creatività”.

Segue alle 17.30, sempre in biblioteca, l'inaugurazione della mostra “Alieni come noi” proposta dal Parco Fluviale Gesso e Stura e Science Café di approfondimento delle tematiche in compagnia del curatore della mostra Dario Olivero. Ingresso libero

L'evento si chiude sabato sera alle 21 all'Auditorium di Palazzo Bertello con la proiezione di “A riveder le stelle”, un film di Emanuele Caruso. Sarà presente il regista. Ingresso libero.