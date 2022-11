Inciviltà e maleducazione: ancora rifiuti abbandonati sulle colline sopra Alba

E' un periodo magico per Alba e in generale per le Langhe, ormai gettonatissime dai vip nostrani e da turisti provenienti da ogni parte del globo. Sono all'ordine del giorno gli atterraggi di jet privati a Levaldigi, con destinazione finale la Langa nella sua veste autunnale, il tutto condito dal prezioso tartufo.

Eppure, in un contesto di tale bellezza e pregio, paesaggistico, culturale ed economico, un esempio di lavoro di squadra del territorio, delle aziende e delle isttuzioni diventato un modello, c'è ancora chi non si fa alcun problema ad abbandonare i rifiuti lungo le strade.

Un lettore ci ha inviato gli scatti dei rifiuti abbandonati in loc. Serre verso Madonna di Como. Evidenziando come sia l'ennesima volta che accade. Purtroppo non è possibile presidiare tutto il territorio con le telecamere, ma viene da chiedersi come si possa essere tanto incivili, al giorno d'oggi, da gettare dei rifiuti da un'auto in corsa, deturpando un paesaggio e un territorio che ci è invidiato in tutto il mondo.