Tèssere, elogio al corpo. Proseguono gli appuntamenti al monastero di San Biagio di Mondovì

Tèssere: intrecci, trama e ordito, per fare tela; comporre, inventare, con arte e ordinatamente; pezzi di un mosaico che ne costituiscono la superfice visibile; documenti di appartenenza.

Dalla sinergia di Incontri d'Autore e il Monastero di San Biagio nasce Tèssere, un appuntamento mensile in cui arti diverse si confrontano. Ogni secondo venerdì del mese il Monastero apre le porte per accogliere una proposta che miscela sapientemente diverse prospettive e linguaggi.

Filo conduttore di questi momenti sarà il tema della condivisione e della cura. Così come l’intreccio di trama ed ordito restituisce una tessitura forte e resistente, così i legami di comunità attraverso il telaio della cultura possono tornare a farci sentire parte di ecosistema che non si limita ai confini nazionali ma assume una prospettiva globale. In questo percorso ciascuna persona, come tessere di un mosaico, potrà portare il suo contributo, e arricchire il proprio disegno attraverso nuovi pezzi conosciuti o riscoperti.

Il secondo appuntamento, venerdì 11 novembre alle 20.30 è dedicato all’Elogio al corpo. Tre artiste, tre donne, hanno creato uno spettacolo unico ed originale, un viaggio alla scoperta del proprio corpo

attraverso la musica e poesia. Il pubblico verrà accompagnato nel raccogliere informazioni, sensazioni e suggestioni legate al proprio contatto con il corpo, attraverso l'invio di stimoli che l'unione tra musica e poesia andranno a creare. Un percorso a tappe, che parte dal pensiero e dalla testa, al caos mentale, si passa al respiro, ci si calma, si arriva al ventre e all’energia creativa, per culminare nel cuore, luogo di unione tra cielo e terra, anima e corpo.

Uno spettacolo costruito per questo appuntamento, la cui trama è composta dalle capacità individuali e sulle esperienze delle tre artiste e l’ordito dalla loro collaborazione, dalla quale sono state create musica e parole, un intreccio e alternanza tra suoni ed emozioni.

Le interpreti:

Nadia Khreiwesh, flauto e voce. Flautista laureata in Musica classica, cantante autodidatta. Ricercatrice nel cammino spirituale e nell'ambito della cura attraverso il suono.

Milena Punzi Anfossi, violoncello. Violoncellista laureata in conservatorio, appassionata di musica antica e musica nuova, interessata alle contaminazioni di suoni acustici ed elettronici.

Chiara Violino, voce e testi. Etologa specializzata in Neuroscienze, amante della psicosomatica e della psicogenealogia

Ingresso gratuito, si consiglia di prenotare su eventbrite al link shorturl.at/dfuE9 o di chiamare al numero 0174.69.84.39. Si raccomanda di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.