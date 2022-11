A Castelletto di Busca l'addio all'ex ristoratore "Garin" Domenico Garino

È morto ieri mattina, venerdì 4 novembre, nella sua abitazione a Castelletto di Busca Domenico Garino, in seguito ad una malattia.

Conosciuto da tutti come "Garin", aveva 69 anni. Originario di Villar San Costanzo, era un ristoratore in pensione, molto conosciuto ed apprezzato per la sua attività di catering che aveva gestito per molti anni insieme alla moglie, morta alcuni mesi fa.

Feste pubbliche e private. "Con Garin - racconta una signora che lo conosceva - si andava sempre sul sicuro: un menù tipico piemontese davvero ottimo. Era un gran lavoratore, una persona semplice, cortese e solare. Ricordo anche la moglie e mi dispiace molto per questa triste notizia."

Resterà nel cuore dei figli Sonia con Marco, Erika, Loris con Monica, degli adorati nipoti Lara con Marco, Simone, Rebecca e Maddalena, dei pronipoti Gioele e Jacopo, del fratello Franco e di tutti i parenti.

La cerimonia funebre avrà luogo lunedì 7 novembre, alle ore 10, nella Chiesa Parrocchiale di Castelletto di Busca. I familiari non chiedono fiori ma eventuali offerte all'Hospice di Busca.