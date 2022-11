La torrefazione: in cosa consiste e che servizi offre

Quando si pensa al caffè si pensa immeditatamente alla classica tazzina di caffè che tutti, almeno una volta nella vita, avranno visto. Tuttavia, si tratta di un prodotto finale, frutto di diverse lavorazioni necessarie per trasformare il classico chicco di caffè in una delle bevande maggiormente consumate a livello globale.

Tra i vari procedimenti di lavorazione rientra sicuramente la torrefazione, anzi, è possibile affermare che questo sia un processo di cruciale importanza. Con il termine “torrefazione” si intende sia il processo di tostatura dei chicchi, al fine di ottenere il prodotto finale; sia il luogo dove viene effettuata la tostatura, la produzione, il confezionamento e la distribuzione del caffè per altri clienti. Per questa fase ci si può anche avvalere di alcuni servizi di “torrefazione conto terzi”.

Chi si rivolge alla torrefazione del caffè?

Sono molteplici le tipologie di clienti che si rivolgono alla torrefazione conto terzi: in primo luogo, le grandi aziende, che scelgono di associare una linea di caffè personalizzata ad altri prodotti, ma non solo. Anche aziende di medie e piccole dimensioni che non operano nel settore alimentare scelgono di produrre il loro caffè, da distribuire in occasioni speciali oppure per regalarlo a clienti e dipendenti. Infine, ci sono i bar, che possono scegliere di lanciare un caffè personalizzato e servirlo ai clienti. Tutti questi soggetti, invece che avvalersi di una linea produttiva interna, possono scegliere di avvalersi di una torrefazione conto terzi per razionalizzare i costi di produzioni ed evitare di dover gestire un magazzino.

La selezione dei chicchi

Come già spiegato, il torrefattore non ha solo il compito di tostare i chicchi, ma deve occuparsi di un processo di produzione ben più ampio, che parte proprio dalla selezione di questi. Infatti, il caffè non è tutto uguale: ne esistono tantissime varianti, e le piantagioni distribuite su territori differenti conferiscono ai chicchi caratteristiche organolettiche diverse. Il torrefattore, però, non si rivolge direttamente al proprietario della piantagione, bensì all’importatore, chiamato “crudista”. Quest’ultimo è un professionista che si occupa proprio di verificare il modus operandi dei produttori e testare la qualità dei chicchi crudi. Tuttavia, il torrefattore, per svolgere il suo lavoro al meglio, deve essere in grado di verificare la qualità delle proposte prima di acquistarle e procedere alla tostatura e la produzione per conto dei suoi clienti.

Le diverse fasi della torrefazione

La torrefazione del caffè, o tostatura che dir si voglia, è una procedura caratterizzata da svariati fasi, ognuna delle quali ha uno scopo ben preciso: risaltare le qualità aromatiche di tutti i chicchi di caffè. Come lo stesso nome ci suggerisce, torrefazione infatti deriva da “torrefacere” verbo latino che indica il bruciare, l’abbrustolire, il procedimento è incentrato sul calore. La prima fase è detta endotermica: il caffè verde assorbe tutto il calore raggiungendo i 160° C, la fase successiva è definita esotermica e la temperatura dei chicchi arriva fino a 230° C. L’ultima fase, invece, è quella di raffreddamento e prevede un vero e proprio shock termico per i chicchi i quali vengono riportati a basse temperature per evitare che si rovinino.