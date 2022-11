Salute: che cos’è la depressione post partum e come affrontarla

La nascita di un bambino è un evento nella maggior parte dei casi accompagnato da sentimenti intensi di gioia ed entusiasmo, ma anche ansia e paura. Capita a volte che nel periodo successivo al parto insorga un senso di tristezza o una vera e propria depressione. Se da un lato è del tutto normale per le neomamme sentirsi giù di morale per qualche giorno, è importante identificare al più presto la depressione post partum. Questo disturbo è relativamente comune e si stima che colpisca circa un neogenitore su sette, ma non per questo si deve sottovalutare la sua gravità. In particolare, è cruciale evitare di stigmatizzare questa condizione e di biasimare chi ne soffre: essere colpite da depressione post partum non è una colpa e tutte hanno diritto a un’adeguata assistenza per ricominciare a sentirsi bene.

Sintomi della depressione post partum

Pochi giorni dopo aver dato alla luce un bambino è comune sentirsi tristi, stanche, affaticate o ansiose. Questa condizione dura per un periodo breve che va da qualche giorno a un paio di settimane al massimo, e non è motivo di preoccupazione. La depressione post partum può invece durare per diverse settimane dopo il parto e ha un notevole impatto sulla persona che ne soffre, impedendo di funzionare normalmente nel quotidiano. Chi è colpito da questo tipo di depressione prova generalmente un senso di distacco dal proprio bambino, a volte accompagnato alla sensazione di non volergli bene. È importante capire che ciò non significa essere un cattivo genitore, ma semplicemente che si ha bisogno di aiuto. Altri segnali di questo disturbo sono un bisogno di piangere molto, sentirsi sopraffatte e senza energia, provare ansia, senso di colpa e di inadeguatezza. Si accompagnano spesso a cambiamenti delle abitudini alimentari e del sonno, mal di testa, dolori diffusi o disturbi gastrointestinali. In alcuni casi gravi si può provare un impulso a fare del male a sé stesse o al bambino. Quando ci si rende conto di mostrare questi sintomi è necessario chiedere aiuto a una persona vicina, come partner, familiari o amici, e valutare l’idea di rivolgersi a un professionista.

Come trattare la depressione post partum

La psicoterapia è un intervento efficace per trattare la depressione post partum, e in particolare diversi studi indicano risultati positivi attraverso la terapia a orientamento cognitivo comportamentale. Questo tipo di psicoterapia mira ad alleviare i sintomi di un disturbo in tempi relativamente brevi. Per farlo utilizza tecniche e strategie che permettono al paziente di identificare pensieri ricorrenti e disfunzionali per imparare a modificarli, mettere in atto comportamenti più equilibrati, e gestire con maggiore resilienza situazioni difficili. Il trattamento può essere erogato anche online, evitando alla neomamma scomodi spostamenti e semplificando l'accesso alle sedute con uno psicologo. In alcuni casi, il medico può prescrivere farmaci antidepressivi per favorire la guarigione. Sarà naturalmente sua premura scegliere un medicinale che non comporti rischi se assunto durante l'allattamento. Oltre all'assistenza di tipo medico è poi utile cercare di prendersi cura di sé stesse attraverso un'alimentazione sana, stretching o esercizi di yoga, e passeggiate all'aria aperta. Per farlo, è indispensabile il sostegno delle persone vicine: si può per esempio chiedere a un'amica di aiutare con una lavatrice, oppure di portarci qualche pasto surgelato.

È bene notare, infine, che sebbene la depressione post partum colpisca in grande maggioranza le neomamme, anche chi all’interno della coppia non ha partorito può mostrare questi sintomi. In entrambi i casi, cercare sostegno senza attendere è fondamentale per il proprio benessere e quello di tutta la famiglia.