A Saluzzo protagoniste le autobiografie delle donne

Le autobiografie delle donne, assieme ai diari e alle memorie che hanno lasciato, saranno protagoniste dell’incontro su “La scrittura femminile nel panorama letterario del ‘900” che si terrà giovedì 10 novembre, alle 17 al Monastero della Stella, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Le professoresse Mariacristina Colonna e Laura Costa, docenti di materie letterarie al liceo Soleri – Bertoni di Saluzzo, dialogheranno sul tema “Scrivo, dunque sono: La donna che racconta e si racconta”.

La professoressa Daniela Bernagozzi, docente di storia e filosofia al Liceo Peano-Pellico di Cuneo, illustrerà i diari di Alice Schanzer Galimberti.

Per una donna, scrittrice o no, il diario è un modo per affermare la sua esistenza, fissare le sue emozioni, annotare eventi, essere fortemente radicata nel qui ed ora.

Spesso i diari rimangono chiusi in un cassetto, proprietà privata, un’intimità che non vuole essere violata. Tutto dipende dal personaggio che scrive, dalla sua risonanza, dal suo prestigio sociale, quasi sempre sono gli eredi che danno in lettura stralci di vita privata. Sempre, sia i diari sia le memorie, sono spaccati di società, di cultura, di status sociale, contengono sogni, aspettative, delusioni, ricordi.

Le autobiografie contengono invece un altro significato, proiettare la propria immagine nel tempo, affidare la propria personalità ai posteri, con la consapevolezza che possano diventare testamenti spirituali.

Ingresso libero. Sono consigliate le prenotazioni sul sito: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/la-scrittura-femminile-nel-900/159

LE RELATRICI

Mariacristina Colonna, Laura Costa: docenti di Materie letterarie al liceo “Soleri Bertoni” di Saluzzo, autrici di varie pubblicazioni, tra cui “Le voci delle donne, la scrittura femminile nel Novecento”, Paravia-Pearson, Milano-Torino.

Daniela Bernagozzi, docente di storia e filosofia al Liceo “Peano-Pellico” di Cuneo, autrice di saggi e biografie, tra cui “Non mi parlar d'amore. La giovinezza di Alice Schanzer Galimberti”, editore Ass. Primalpe Costanzo Martini, Cuneo.