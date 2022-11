Ad Alba, in San Domenico, Elena Mirò presenta “Armonie femminili – percorsi inclusivi”

Arte e Moda, un connubio d’eccezione per celebrare le donne nella loro straordinaria unicità e nel loro ruolo strategico per la società. Elena Mirò sceglie l’Arte per raccontare e sostenere il mondo femminile in collaborazione con Zonta International, organizzazione impegnata a migliorare la condizione legale, politica, economica e professionale delle donne.

È stata presentata ieri, venerdì 4 novembre, la mostra itinerante allestita a partire da marzo 2022 nelle boutique Elena Mirò in Italia e che conclude il suo percorso con un allestimento esclusivo ad Alba nella prestigiosa chiesa di San Domenico e in contemporanea nella boutique albese del brand. Sul palco, insieme all'amministratore delegato del Gruppo Miroglio, Alberto Racca, il vicesindaco della Città di Alba Carlotta Boffa, l'artista Stefania Scarnati, la vicepresidente di Zonta International Fernanda Gallo Freschi, la presidente dello Zonta Club Alba Langhe Roero Mara Demichelis e, in rappresentanza dello Zonta Club Milano Sant'Ambrogio, Luisa Balboni.

La mostra pittorica “Armonie Femminili – Percorsi Inclusivi” racconta un percorso creativo in cui volti, profili, silhouette di donne, divenute “icone” della storia dell’arte, sono reinterpretati dall’artista Stefania Scarnati, per raccontare la diversità di ciascuna donna.

La mostra sarà visitabile presso la chiesa di San Domenico, fino al 20 novembre 2022 (dal martedì al venerdì dalle 15 alle -18; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) e, nelle stesse date, presso la boutique Elena Mirò di Piazza Risorgimento.

L’esposizione sarà anche occasione per confermare il consolidato rapporto di collaborazione che lega il brand del Gruppo Miroglio con Zonta International.

Zonta International

Zonta International è un’organizzazione mondiale di servizio costituita da persone preminenti negli affari e nelle professioni che lavorano insieme per migliorare le condizioni della donna nel mondo. La visione di Zonta International è un mondo in cui i diritti delle donne sono riconosciuti come diritti umani e dove ogni donna è in grado di raggiungere il suo pieno potenziale. In un mondo del genere, le donne hanno accesso a tutte le risorse e sono rappresentate nei processi decisionali in condizioni di parità con gli uomini. In un mondo del genere, nessuna donna vive nella paura della violenza.

Stefania Scarnati

Stefania Scarnati ha allestito mostre personali di Pittura, Scultura, Incisione e Gioielli dal 1975, in Italia e all’estero presso gallerie prestigiose e sedi istituzionali. Molte sue creazioni sono conservate presso Musei e Biblioteche. Vive e lavora a Milano, dove ha conseguito la Maturità Artistica e frequentato corsi di Incisione (approfonditi presso il Centro di Incisione di Venezia) e varie specializzazioni presso la Scuola Orafa Ambrosiana di Milano. Da circa venti anni si dedica anche alla realizzazione di Libri d’Artista completati con testi suoi o di poeti contemporanei. Poste Italiane ha emesso un Annullo Speciale su bozzetto dell’artista in occasione della presentazione del volume “Dell’Uomo Vitruviano”, (7 novembre 2019). Il 4 novembre 2021 viene emesso da Poste Italiane l’Annullo Postale Speciale dedicato a Dante, sempre realizzato su bozzetto di Stefania Scarnati, in occasione della sua personale “Dante con noi tra Oscurità e Luce”.