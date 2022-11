Tante proposte per trascorrere nella Granda questo primo fine settimana di novembre

Ecco alcune iniziative organizzate per il fine settimana. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Enogastronomia, fiere e manifestazioni

Prosegue ad Alba La 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con la consueta apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco. Gli stand saranno aperti in questo fine settimana dalle 9.30 alle 19.30. Ricchissimo il programma dei coking show con gli chef e alla Maddalena sono in programma i vari laboratori del gusto. Domenica ci saranno anche le apprezzatissime Wine Tasting Experience dedicate ai cru del Barolo. A Palazzo Mostre riaprirà i battenti anche Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato ai più piccoli, dove ci saranno giochi e laboratori educativi. Info, aggiornamenti e link per le prenotazioni su: www.fieradeltartufo.org e www.facebook.com/tartufobiancoalba

Sabato 5, dalle 16 alle 19.30, e domenica 6 novembre, dalle 9 alle 19.30 appuntamento con il Villaggio dei creatori d’eccellenza di Confartigianato Cuneo Nell’area coperta allestita in piazza Risorgimento ci saranno una ventina di produttori che proporranno formaggi, salumi, dolci e conserve. Domenica sarà riproposta la Passeggiata gourmet tra Roddi e Verduno. Un facile percorso ad anello di quasi undici chilometri che porterà i partecipanti tra vigneti, noccioleti e boschi della bassa Langa. Il ritrovo è alle 9.30 dal castello di Roddi. Al rientro, gli escursionisti troveranno ad attenderli, nel maniero, una degustazione di uovo con tartufo bianco e un calice di Barolo. Iscrizioni su: www.creatoridieccellenza.it

Sabato 5 novembre si ripete l’iniziativa Autunno con il Dogliani che permetterà agli appassionati e agli enoturisti di incontrare i produttori nel cuore del centro storico di Dogliani: la Bottega del vino Dogliani Docg. Situata nelle cantine di un antico convento cinquecentesco, la Bottega ospita in questa occasione una grande degustazione dei vini del Dogliani Docg, guidata dagli stessi vignaioli che li producono. L’evento si svolgerà dalle 10.30 alle 18. Consigliata la prenotazione. Info: www.autunnoconildogliani.com

Sempre sabato, a partire dalle 20, si svolgerà l'evento Itinerario dell'enovago a Dogliani, un percorso enogastronomico in alcune cantine del territorio degustando Cisrà, piatti tipici, sorseggiando “Dogliani DOCG” e “Dolcetto di Dogliani DOC”, al ritmo di coinvolgenti spettacoli. Info: https://doglianiturismo.com/itinerario-dellenovago-2

Domenica 6 ci sarà “Pedalare per “gustare”, scollinata ciclistica sui “Sentieri del Dogliani” con degustazione di Cisrà e Dolcetto. Ritrovo in piazza San Paolo alle 9,30 con partenza alle 10. Info: https://doglianiturismo.com/la-cisra-mercoledi-2-novembre-2022

A Cuneo questo fine settimana arriverà l’International Street food 2022, importante manifestazione di street food. Si svolgerà a piazza della Costituzione e proseguirà sabato 5 e domenica 6 novembre dalle ore 12. Saranno allestiti 20 stand con moltissime prelibatezze sarà possibile assaggiare piatti delle cucine internazionali del Perù, dell’Australia, del Brasile, dell’Argentina, del Messico, dell’India, degli Stati Uniti e dell’Ungheria. Il tutto completato dai birrifici artigianali italiani ed internazionali. Info: www.facebook.com/ilsalottodelgustostreetfood

A Sinio domenica 6 si svolgerà la giornata del ringraziamento. Dalle 10 il centro storico si riempirà di bancarelle di prodotti della terra e saranno esposti i macchinari agricoli. Alle 10.30 ci sarà la sfilata dei partecipanti in corteo fino al monumento dei caduti e, a seguire, è prevista la commemorazione in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 sarà servito il minestrone del ringraziamento con un bicchiere di vino. Dalle 14.30 prenderà avvio la terza edizione dell’iniziativa “Il mio libro del cuore” con la biblioteca che rimarrà aperta e saranno anche proposti testi dedicati al tema del lavoro in campagna. Alle 16.30 verranno distribuite le caldarroste e alle 17.15 andrà in scena al teatro la commedia “Ra legittima”. Info e locandina su: www.facebook.com/nostro.sinio

Domenica 6, dalle 10, in piazza XX Settembre torna il mercatino alla corte del castello di Mango. Nel corso della giornata verranno proposte varie iniziative, iniziando alle 9 con la pet therapy e l’educazione cinofila a cura di Amici di zampa. In programma anche il concorso “Doggami”. Alle 15.30, l’associazione Manganum organizza una passeggiata lungo la Gnomovia su prenotazione e ci sarà anche un percorso sui luoghi fenogliani lungo il concentrico. Info e locandina su: www.magnifichecolline.it/node/2218

A Corneliano d’Alba nel fine settimana è in programma la Fiera di san Carlo. Sabato 5, dalle 10.30 alle 17, ci sarà la rievocazione medievale al pianoro della torre. Dalle 14 alle 17.30 ci saranno i giochi della tradizione e la pesca del libro organizzata dalla biblioteca comunale. Alle 16 sarà inaugurata la mostra di pittura di Marisa Balbo e Lorenzo Portinaro “Ritorno alle origini”, allestita nella chiesa della Trinità. Seguirà, alle 17.30, alla Cascina del parroco, la presentazione del libro Colline rosso sangue di Mauro Rivetti con un aperitivo offerto dalla Proloco. Domenica 6, alle 9, in piazza Cottolengo, aprirà il Pala Roero, percorso enogastronomico a cura di alcune Proloco con vendita di specialità alimentari e agricole. In contemporanea, ci sarà l’esposizione di macchine agricole e l’intrattenimento a cura della banda musicale alpina. Seguirà, alle 9.45, l’escursione “Cammini, sapori e storia sui sentieri del Roero”. Dopo la Messa delle 10, ci sarà l’inaugurazione della Fiera, con le premiazioni dei cittadini meritevoli e la consegna della Costituzione ai giovani che sono diventati maggiorenni nell’ultimo triennio. Info: www.facebook.com/ProLocoCorneliano

A Bra domenica 6 novembre si festeggerà il compleanno numero 17 del Museo della Bicicletta. L’appuntamento è alle 11, presso la sede di corso Monviso 25. Il programma prevede una breve visita del Museo e alle12 partenza alla volta del ristorante Cascina della Riva di Cervere per il pranzo sociale su prenotazione. Tra gli ospiti sono attesi i fedelissimi Francesca Fenocchio, Franco Balmamion, Italo Zilioli, Matteo Cravero, Domenico Cavallo, Gianni Savio, Beppe Conti, Stefano Zanini e Matteo Sobrero.

Musica e spettacoli

A Saluzzo sabato 5 novembre alle 21, al Monastero della Stella, è in calendario il concerto “Girovagando tra Opera, Musical e Cinema”, con un cooking show in cui lo chef Gabriele Trovato, ispirandosi alla musica, preparerà in diretta alcuni dolci che il pubblico degusterà durante la serata. Maurizio Morganti, al clarinetto e Alessandro Gagliardi al pianoforte si esibiranno su un repertorio di brani celebri tra i quali: la Fantasia da Le nozze di Figaro di Mozart, la Fantasia da Porgy and Bess di Gershwing, una selezione di brani di Bernstein tratti dal musical West Side Story. Il programma proseguirà con le composizioni tratte dai film Colazione da Tiffany, Nuovo Cinema Paradiso, Amarcord, Il Gattopardo, Otto e mezzo. Biglietto a 15 euro. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/monasterodellastella

Sabato 5 novembre, presso il Teatro Toselli di Cuneo, si terrà lo spettacolo de "Edificio 3, storia di un intento assurdo": scritto e diretto da Claudio Tolcachir, è una commedia in cui cinque personaggi condividono lo stesso ufficio; le loro vicende personali si intrecciano con momenti di commozione, effetti grotteschi e di comicità. Il regista sa mettere spettatori e spettatrici di fronte allo specchio dei propri sentimenti. Vendita biglietti anche on line sul sito www.comune.cuneo.it/cultura/teatro . Info: https://piemontedalvivo.it

A Neive, in occasione del centocinquantenario dalla fondazione del Corpo degli Alpini e della ricorrenza del 4 Novembre, è in programma il concerto "Dare voce ai ricordi" del Coro Stella Alpina di Alba presso l'Auditorium San Giuseppe, sabato 5 novembre alle ore 21. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

Sabato 5 novembre alle ore 21 presso l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo è in programma “Per rire un viatge a nòsta mòda”, racconti in lingua occitana. Spettacolo di Claudio Franco, poliedrico attore amatoriale di Aisone, Bartavelear è un’esibizione leggera, costituita da scenette, sketch, racconti tramandatigli da parenti e compaesani, storie tradizionali, altre inventate dalla fantasia di Claudio o scritte da altri autori, come l’immaginario discorso del Visconte Bolleris di Demonte, per sorridere in maniera genuina attraverso la comicità a nòsta mòda. Ingresso libero e gratuito. Info: www.ecomuseopastorizia.it/news e www.espaci-occitan.org

A Busca sabato 5 novembre alle 21 il Teatro Civico ospiterà il primo dei tre concerti autunnali della rassegna internazionale Musicaè XVIII. Il pianista Martin Kasìk proporrà tre ballate di Chopin. Ingresso gratuito, consigliato prenotare. Info: www.comune.busca.cn.it

A Trinità ultimo appuntamento della stagione teatrale sabato 5 novembre alle 21 al teatro Garavagno con “La verità di Freud” con la compagnia di Torino “Di tutto un Po”. Angela, Rosy e Marco si sono conosciuti tra i banchi di un’accademia per attori e da quel percorso è nata una forte amicizia che si è saldata intorno alla passione per il teatro. I loro spettacolo si ispirano alla tradizione sia classica che contemporanea, ma propongono anche spettacoli innovativi cercando testi inediti non solo italiani. Info: www.comune.trinita.cn.it

A Sinio appuntamento questo fine settimana con il Nostro teatro di Sinio e la rassegna “Autunno è… teatro”. Saranno i padroni di casa a inaugurare lo spazio per le esibizioni sabato 5 novembre alle 21, con lo spettacolo Ra legittima, scritto e diretto da Oscar Barile. La stessa rappresentazione sarà in replica anche domenica 6 alle 17.15. La rassegna è a ingresso libero, ma nelle serate saranno raccolte offerte per diverse associazioni. Si raccomanda la prenotazione presso la compagnia Nostro teatro di Sinio per l’intera serie o anche per il singolo spettacolo.Info: www.facebook.com/nostro.sinio

A Bra fino a domenica 6 novembre è in programma il Festival internazionale della Multivisione. Tornano al teatro Politeama “Boglione” di piazza Carlo Alberto i virtuosi della multivisione: di questa antica arte in cui suono e immagini si mescolano, per suscitare emozioni. Previsti alcuni dei nomi più qualificati della multivisione italiana, europea e mondiale. Il programma prevede varie sessioni in cui verranno proiettate multivisioni di argomenti e generi diversi, dal classico reportage di viaggio alla poesia, dall’arte alla natura fino alla creatività estrema. Sabato 5 alle 16.30 si terrà inoltre il workshop dal titolo “Dietro le quinte”. Domenica 6 novembre, alle 17, dieci autori di Aidama si sfideranno nel concepire e realizzare una multivisione partendo tutti quanti dallo stesso portfolio di fotografie su Venezia. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata. Info: www.turismoinbra.it e www.immaginare.it ).

L’undicesima stagione di Classica, la rassegna di concerti della domenica mattina allestita dall’Alba music festival in collaborazione con il centro culturale San Giuseppe sotto la direzione di Giuseppe Nova, domenica 6 novembre ospiterà Martin Kasík. Alle 11 nell’ex confraternita di via Vernazza ad Alba il pianista della Repubblica ceca eseguirà brani di Chopin. Il prezzo del biglietto per l’ingresso ai concerti di Classica è 15 euro; mentre i minori di dieci anni entrano gratis. Le prevendite sono disponibili sul sito Web www.albamusicfestival.com e, se disponibili, si possono acquistare all’entrata del concerto.

Domenica 6 novembre alle ore 11 al Circolo sociale di Lettura di Mondovì il Wiener Klassik, Quartetto Paganino (Leo Essels violino, Estelle Weber violino, Felicitas Frücht viola e Samuel Weilacher violoncello) proporranno musiche di F. Schubert, D. Šostakovič e A. Dvořák. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7 euro (i biglietti ridotti saranno per tutti i bambini e studenti fino a 12 anni di età, nonché a tutti gli iscritti dell’Associazione Amici dell’Academia Montis Regalis). Info: https://academiamontisregalis.it e www.facebook.com/people/Academia-Montis-Regalis/100057368112930

Al via la rassegna di teatro ragazzi, a Saluzzo, "Un sipario tra Cielo e Terra" che negli anni è diventata un appuntamento tradizionale delle domeniche d'autunno per le famiglie al Teatro Magda Olivero. Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Domenica 6 novembre alle 17 andrà in scena Alice Bossi, one women show con “La bianca, la blu e la rossa”, dove gag divertenti, movimenti scenici e l’illusione del mimo creeranno una magia surreale, con questo spettacolo vogliamo parlare ai più piccoli dell’incontro con qualcuno che è diverso da noi. Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Prosegue all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo la rassegna “Un sipario tra cielo e Terra, grandi e piccini a teatro" che terminerà il 27 novembre. Come ogni rassegna rivolta al giovane pubblico e ai genitori vengono proposti spettacoli con tematiche e linguaggi teatrali diversificati con l’intento di offrire spunti di riflessione anche attraverso la leggerezza, il divertimento e stimolare la capacità critica dei giovani spettatori. Appuntamento domenica 6 novembre alle 17.30 con lo spettacolo “A pesca di emozioni”. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Bra domenica 6 novembre si esibirà l’Ensemble Lorenzo Perosi nella Chiesa Sant'Antonino dalle 17. L’Ensemble è composto da Bianchi (violino), Demicheli (pianoforte), Merlo (violoncello) che suoneranno musiche di Bendel, Juon, Tchaikovsky, Brahms, Bridge, Elizondo, Thome, Dvorak, Horicht e Monti. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it

Novembre ricco di appuntamenti a Cuneo per il festival 'Modulazioni. Musica per ogni tempo', con quattro date tra Museo Diocesano San Sebastiano, Rondò dei Talenti e Teatro Toselli. Si inizia domenica 6 novembre con il terzo concerto al Museo Diocesano San Sebastiano, dove alle 18.00 si esibirà l'ensemble Cleantha. Info, programma e prenotazioni: www.modulazioni.net

Arte e cultura

Proseguono gli appuntamenti di "Resistenze di oggi – Informare per resistere" del centro culturale "Don Aldo Benevelli" dell’associazione Partigiana Ignazio Vian, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15, a Cuneo. Sabato 5 novembre, alle 21, appuntamento con “Uomini soli in una Palermo in guerra” con i giornalisti Bianca Stancanelli e Attilio Bolzoni, entrambi esperti di mafia che parleranno di uomini esemplari lasciati in solitudine dal loro stesso mondo e isolati anche dalle Istituzioni come il gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, Pio La Torre, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi. Ingresso libero con le modalità previste dalla normativa anti Covid 19. Info: viancuneo@libero.it

A Montà d’Alba domenica 6, alla mostra “La giostra delle devozioni” ospitata nella chiesa dei Santi Michele e Bernardino, sarà possibile usufruire di visite guidate gratuite, a cura della Soprintendenza. Non sarà necessario prenotare, ma basterà presentarsi durante l'orario di apertura della Mostra, domenica dalle 9.30 alle 12.30. Sono esposte quattro pale d’altare della vecchia parrocchiale di S. Antonio Abate di ritorno dal restauro: una di metà Seicento, di Giovanni Antonio de Cruce; le restanti della seconda metà del Settecento: due riferite a Pietro Paolo Operti; una, attestata, di Vittorio Amedeo Rapous. Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche

A Santo Stefano Belbo appuntamento sabato 5 e domenica 6 novembre nella chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo con il Premio Pavese. La prima giornata inizierà alle 10 con il riconoscimento dedicato alle scuole: seguirà, alle 11.30, l’inaugurazione di Dialoghi, il nuovo spazio museale della fondazione Pavese con inediti donati dalle famiglie Molina e Vaudagna. Alle 15.30 ci sarà la cerimonia condotta da Chiara Buratti, in cui saranno presenti i vincitori del Premio Pavese. La giornata di domenica sarà dedicata alla presentazione di libri. Nel pomeriggio è in programma l’incontro benefico del locale Leo club intitolato “Con Vinum: un calice tra le righe” con giovani scrittori e artisti locali (Agata Scarsi, Elena Branda e Aurora Faletti) accompagnato da una degustazione. Info: https://fondazionecesarepavese.it/premio-pavese

Il Laboratorio di Resistenza permanente della fondazione Mirafiore a Serralunga d’Alba inaugurerà la stagione sabato 5 novembre alle 18.30 nel teatro di Fontanafredda con il giornalista sportivo Federico Buffa, che ha all’attivo alcune fortunate rappresentazioni teatrali in cui narra le olimpiadi di Berlino 1936 e la vicenda di Muhammad Alì (il celebre campione di pugilato nato Cassius Clay). Dopo aver iniziato a commentare la pallacanestro su Capodistria, è approdato a Sky, dove conduce ed è ospite in diverse trasmissioni calcistiche. Alla fondazione Mirafiore converserà con il pubblico sul tema “Lo sport, esperanto del mondo. Storia e storie”. Partecipazione gratuita, necessaria la prenotazione su: www.fondazionemirafiore.it

A Manta, in occasione della prima “Giornata internazionale delle Riserve di Biosfere” dell’UNESCO, è in programma l’iniziativa “Vie di natura e cultura. Trekking e camminate culturali”, organizzata dal FAI. Domenica 6 e domenica 20 novembre si andrà alla scoperta dell’ambiente e dei paesaggi che circondano il Castello della Manta. Il programma prevede due tipologie di visita: un trekking collinare della durata di 3 ore abbinato alla visita guidata del Castello, di 50 minuti, o la visita del Castello con una più breve camminata culturale. Info: https://fondoambiente.it/eventi/vie-di-natura-e-cultura-nella-riserva-della-biosfera-del-monviso-mab-unesco

Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró, per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento. Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico, Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, apre al pubblico in Casa Francotto a Busca sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre. Alla visita nella galleria d'arte buschese è abbinata una visita guidata alle cave di alabastro rosa, suggestivi canyon sulla collina, nella zona dell’Eremo di Belmonte. Per cogliere l’opportunità di un biglietto solo per due eventi, basta recarsi alla biglietteria di Casa Francotto dove si riceve un voucher che permette la visita al castello. Posti limitati, gradita la prenotazione. Info: www.facebook.com/comunedibusca

Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Lunedì 31 ottobre, dalle 18 alle 24, la mostra fotografica «Steve McCurry. Texture» aprirà eccezionalmente al pubblico a ingresso ridotto al costo di 9 euro. Info: Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it