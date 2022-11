Svelata a Mondovì "A song a part", l'opera sonora dell'artista scozzese Susan Philipsz [FOTO E VIDEO]

Il canto di due orfane che si intreccia tra pause e silenzi negli spazi di "Liber", il nuovo museo civico della stampa di Mondovì per guidare i visitatori attraverso la storia del luogo e la nascita della stampa.

Un viaggio da compiere chiudendo gli occhi, fermandosi, ascoltando il silenzio circostante.

E' stata svelata questa mattina, sabato 5 novembre, l'opera dell'artista scozzere Susan Philipsz, realizzata per “A cielo aperto”, il progetto di arte pubblica promosso dalla Fondazione CRC per celebrare il suo 30° compleanno e realizzato in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, insieme alle opere “Il Terzo Paradiso dei Talenti” (2022) di Michelangelo Pistoletto a Cuneo e “The presence of absence pavilion” (2019-2022) di Olafur Eliasson al Castello di Grinzane Cavour e un'opera che sarà svelata a Bra.

“A Song / A Part” è un’installazione sonora a due canali realizzata per l’ingresso del Museo Civico della Stampa: l’opera si basa su due canti di Maddalena Casulana, prima compositrice donna nella storia ad aver fatto stampare e pubblicare un intero libro della propria musica. La partitura del Canto da “Il primo libro de madrigali” di Casulana del 1568 è stata recentemente scoperta nella Biblioteca Civica di Cuneo, non lontano da Mondovì.