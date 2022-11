Dal prossimo anno il liceo Giolitti Gandino di Bra adotta la settimana corta

A Bra, i liceali, dal prossimo anno non andranno a scuola il sabato.

Il Consiglio d’Istituto con i suoi rappresentanti dei genitori, dei docenti e degli studenti hann espresso parere favorevole per la settimana corta a maggioranza: la settimana sarà più breve, con una riorganizzazione dell’orario settimanale.

La settimana corta riguarderà tutte le 45 classi di cui si compone il liceo braidese e tutti gli indirizzi: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Scientifico ad opzione Scienze Applicate, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane.

La scelta è legata da una parte all’esigenza di risparmio energetico che la situazione attuale impone, dall’altra alla possibilità di un giorno di riposo in più per gli studenti, soprattutto per quelli che arrivano dai paesi vicini e che affrontano il viaggio in treno o in pullman.

Altro aspetto che rende utile la settimana scolastica su cinque giorni è il vantaggio per l’organizzazione delle famiglie che, in un contesto in cui quasi tutti le scuole di ogni ordine e grado optano per il sabato a casa, possono meglio programmare le loro attività e il tempo libero.

La dirigente e i docenti del Liceo, pur riconoscendo la legittimità delle motivazioni sopra elencate, sottolineano la necessità per gli studenti di affrontare questa nuova strutturazione dell’orario scolastico, oltre che per il riposo e il recupero delle energie, anche per ottimizzare l’organizzazione del proprio tempo e per gestire al meglio questa maggiore autonomia. Certamente il cambiamento metterà in atto nuove strategie.

Il sabato dei liceali del “Giolitti Gandino” sarà dunque libero dalla scuola ma, ma diverrà anche LIBERO DI essere riempito: di studio, di riposo, di famiglia, di tempo buono e ben speso. In questa visione di libertà tutta positiva, vista non come una perdita ma come una possibilità, il sabato del liceo diventerà il sabato dei liceali: toccherà a loro, in tutta autonomia, imparare a gestirlo e a goderlo, con tutto ciò che lo precede (settimana intensa) e che lo seguirà. Con l’auspicio che sia una conquista virtuosa!