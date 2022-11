Calcio: la prima squadra del Busca 1920 si presenta all'Amministrazione Comunale

Lunedì 7 novembre alle ore 19:30 presso la sala consiliare del Comune di Busca si terrà la presentazione ufficiale della Prima Squadra dell'SSD Busca 1920 di fronte all'Amministrazione Comunale cittadina.

L'incontro, a cui parteciperanno quadri dirigenziali, staff tecnico e atleti, oltre ovviamente agli amministratori locali, servirà a mettere in risalto il progetto sportivo del sodalizio buschese e le sinergie in atto con il Comune.

È di pochi giorni fa l'ultimazione dei lavori del campo in erba sintetica presso gli impianti di piazza Grande Torino/via Monte Ollero, ma da sempre il Comune di Busca si è dimostrato sensibile alle attività delle società sportive del territorio, una sensibilità tradotta in supporto logistico, organizzativo, economico.

Proprio in virtù della centralità e dell'importanza di questo legame istituzionale l'SSD Busca 1920 è orgoglioso di poter essere ricevuto dall'Amministrazione Comunale con la propria Prima Squadra, per un appuntamento che sia anche di buon auspicio per la stagione in corso e i risultati che porterà.

L'evento è aperto al pubblico.