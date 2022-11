Bra, festa grande per gli 80 anni di Bernardo Negro. Gli auguri del Caffè Letterario

La notizia? Arriva da Bra dove è festa grande per Bernardo Negro che oggi, 5 novembre, spegne 80 candeline. Per lui gli anni si misurano in versi, quelli che impreziosiscono i suoi libri e le pagine del suo profilo Facebook.

Veri e propri capolavori dettati da uno sguardo su avvenimenti presenti e lontani, aderenti al progresso ed a quell’esigenza di bellezza che richiede lo spirito dell’uomo. Accostarsi alle poesie di Bernardo Negro significa avvicinarsi al sentimento di “braidesità”, che lo anima e lo muove da sempre.

Un artista poeta pieno d’ispirazione con la patente di braidese doc tatuata sulla pelle, che oggi riempie di ardore lirico il Caffè Letterario, passato dagli incontri in presenza alla versione online sul gruppo “Bra. Di tutto, di più”, con nuovi libri da scoprire tutti i giovedì pomeriggio.

Dietro tante recensioni c’è proprio la penna di questo decano dei poeti braidesi, che ogni volta riesce a regalarci ottimi spunti di lettura, la voglia di tenere la luce accesa anche se gli occhi iniziano a chiudersi e il desiderio di non arrenderci nelle tempeste dell’esistenza.

Le sue odi sono un approdo sicuro, come boccate d’aria fresca, al confine tra la letteratura più aulica e quella più popolare. C’è da pendere dalle sue labbra che eccellono nel dare voce ad una città intera, sublimata dalla passione, non dalle parole. Chiamarla Bra è già farne poesia.