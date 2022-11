La neve accarezza il Santuario di Sant'Anna di Vinadio

Vedere il Santuario di Sant'Anna di Vinadio, in alta Valle Stura, imbiancato dalla neve è sempre suggestivo.

L'immagine arriva dalla webcam che ha immortalato il santuario più alto d'Europa, meta di tanti pellegrinaggi a piedi e in bici, questa mattina, sabato 5 novembre.

Per vedere le immagini delle webcam in diretta clicca sui seguenti link: https://www.i-gate.it/ - https://qrcode.i-gate.it/app.php

Soltanto due giorni fa, giovedì 3 novembre alle 16, è stata disposta dalla Provincia la chiusura della strada provinciale 255 dal Km 3+500 (Località Aie) fino al confine di Stato al Colle della Lombarda. Il blocco della strada è stato posto mediante transennatura e apposizione di idonea segnaletica. L’ordinanza è valida fino a revoca. La riapertura al traffico avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità.

Il valico che collega l’Alta Valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e, in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000, riaprirà quindi in tarda primavera.