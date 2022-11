Volley A1F, stasera c'è Cuneo-Conegliano. Dan Drews: "Stiamo crescendo". Alle compagne: "Felice di stare qui, Cuneo è così bella!" (VIDEO)

Ancora grande pallavolo stasera (sabato 5 novembre) al Palasport di San Rocco Castagnaretta.

Alle 21 si gioca l'anticipo della quinta giornata del campionato Serie A1 Femminile con la Cuneo Granda S.Bernardo impegnata nel difficile quanto entusiasmante confronto con le campionesse d'Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Nonostante l'addio di Paola Egonu le venete continuano ad avere un roster d'eccellenza, forse ancora il più forte del torneo. Con la mani sapienti in regia della polacca Wolosz in diagonale all'opposto svedese Haak, nell'ultima partita hanno giocato le due schiacciatrici di posto-4 Gray e Gennari, il tandem di centrali Lubian e De Cruijf. Libero, Pericati.

Ma è dal completamento della rosa a sua disposizione che coach Daniele Santarelli può trarre la vera forza: a disposizione atlete fortissime, sempre pronte come l'ex cuneese Federica Squarcini, Furlan, Robinson e Gennari. Tutte assolutamente intercambiabili.

Per Cuneo sarà durissima fare risultato, ma in società chiedono semplicemente una prova d'orgoglio delle ragazze di coach Emanuele Zanini: gettare il cuore oltre l'ostacolo e divertirsi fino in fondo, giocando in scioltezza. Non è la partita nella quale Cuneo deve far punti a tutti i costi e proprio per questo potrebbe invece trasformarsi in una piacevole sorpresa.

Gli allenamenti settimanali hanno consegnato all'allenatore un gruppo più affitatato e con meno paure, l'importante sarà trasferire tutto ciò dalla palestra al campo da gioco.

Noi ne abbiamo approfittato per conoscere meglio una dellle nuove atlete di Cuneo Granda S.Bernardo, l'americana Danielle Drews, incontrata al termine dell'allenamento di ieri (venerdì 4 novembre) e che vi proponiamo nel video a seguire.