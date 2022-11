Bra, addio allo storico e amato edicolante Franco Lo Rè. Aveva 51 anni

Gli addii sono sempre dolorosi. Come nel caso di Franco Lo Rè, lo storico edicolante di piazza Valfrè a Bra, scomparso all’età di 51 anni nella giornata di sabato 5 novembre, lasciando un grande vuoto.

Con la sua bontà e affabilità era entrato nel cuore di tutti. L’edicola che ha gestito insieme alla moglie Simonetta Boglione era un’istituzione, un punto di riferimento per il quartiere che si trova in pieno centro, ma anche luogo per scambiare quattro chiacchiere e sapere le novità. Sugli scaffali sono passati i quotidiani che hanno raccontato i grandi cambiamenti dell’Italia e del mondo, il costume, il gossip, le imprese calcistiche, a partire dai primi anni Ottanta.