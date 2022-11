Filiere forestali che funzionano: l'Uncem in visita alla centrale a biomasse di Ormea

Due visite, due gite sui territori piemontesi per conoscere le filiere forestali che funzionano, che fanno bene. Che mettono in pratica Testo unico forestale e Strategia forestale nazionale.

Le organizza Uncem, l'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani nel quadro del progetto Alcotra Interreg Alpimed Clima, promosso con la Provincia di Cuneo.

Dopo l'incontro il 31 ottobre con la Silvateam di San Michele Mondovi, che produce pellet e tannini dal castagno locale, lunedi 7 pomeriggio alle 14,30 l'appuntamento è a Castellamonte, alla Cooperativa Valli Unite del Canavese e alla segheria di valle. Una tra le pochissime realtà del genere in Piemonte, che usa legno locale, "a metri 0", e che ha realizzato anche il "Centro del legno del Canavese", naturalmente tutto con materiale del Canavese. A fare da guida sarà il presidente della Cooperativa, Gianni Tarello.

Secondo appuntamento mercoledi 9 novembre dalle ore 10 alla centrale a biomasse "Calore verde" di Ormea, tra le prime del genere nate sulle Alpi occidentali. Con il sindaco Giorgio Ferraris e il presidente Uncem Roberto Colombero, il gruppo di partecipani andrà anche in visita alla Scuola Forestale di Ormea, che vede anche collegato uno dei pochissimi "collegi alpini" rimasti in Italia.

Gli appuntamenti sono gratuiti, aperti a tutti, danno diritto ai crediti per i Dottori Forestali e Agronomi. È possibile iscriversi qui, per Ormea (https://forms.gle/CzScrpqRJ6chSQWu6) e per Castellamonte (https://forms.gle/gzLTjTyi49ZDZi9C6).