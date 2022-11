Terre, storie e volti dall'Africa nei racconti di viaggio dell'albese Elisa Pira

Sarà presentato giovedì 10 novembre alle 18.30 nella sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele 30 (2°piano) ad Alba il libro di Elisa Pira "Terre Rosse Storie e Volti d’Africa", Prospero Editore, 2022.

Nella prefazione del giornalista e scrittore Carlo Grande: “Persone, non personaggi. Le pagine di Elisa Pira mi hanno fatto pensare all'universo africano della Blixen, a un punto di vista femminile in grado di comunicare il 'canto' di un continente. In questo libro gli esseri umani vengono rispettati fino in fondo, non presi a pretesto per narrazioni autocompiaciute. A tal punto sono amate, le genti d'Africa, da spingere l'autrice a rinunciare alla pubblicazione di splendide immagini, scatti numerosi eseguiti durante il viaggio: da soli quei ritratti diventerebbero sentimenti, documenti vividi e testimonianze”.

Uno scritto che rappresenta la testimonianza di esperienze di viaggio in solitaria in vari stati dell’Africa, vissute a stretto contatto con le popolazioni locali.

“Consapevole delle diversità coesistenti nel continente, che il termine 'Africa' non può contenere, alla narrazione di vicende storiche o politiche ho preferito quella dei tanti incontri fatti lungo il mio percorso, a volte fugaci, ma sempre incisivi - racconta Elisa -. Il viaggio procede attraverso volti e storie, in una testimonianza che riguarda un numero esiguo di persone, le cui vite però hanno lasciato un’impronta indelebile nella mia. Nonostante le diversità, ogni storia è legata all’altra attraverso il 'fil rouge' che sottende l’umano, l’universalità di sogni e sentimenti. Il mio viaggio si sviluppa 'dal basso': progetti di volontariato in ambito sociale, personalmente documentati da materiale fotografico, vita di villaggio con famiglie del posto, spostamenti coi mezzi pubblici, consentono una visione nuda della realtà e danno autenticità all’esperienza, senza il frapporsi di filtri o mediazioni. Negli ultimi anni ho dedicato i mesi invernali a esperienze di viaggio e volontariato in Paesi in via di Sviluppo o Sottosviluppati di tutti i continenti”.

Durante la serata Elisa Pira dialogherà con Carlo Borgogno della Libreria Milton.