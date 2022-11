Cade in Valle Colla: escursionista cuneese recuperata dall'elisoccorso

I tecnici del Soccorso Alpino della squadra di Cuneo sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi, in supporto dell'elisoccorso del servizio regionale, per recuperare un'escursionista cuneese caduta a causa del terreno innevato durante il ritorno da un'escursione al rifugio Ceresole, a 1.620 metri, in Valle Colla nel Comune di Boves.

L'allarme è stato lanciato dai compagni di escursione, che hanno chiesto subito aiuto al numero unico di emergenza intorno alle 14.30. I tecnici sono stati imbarcati a valle per consentire lo spostamento dell'infortunata in una zona adatta al recupero con l'ausilio del verricello, in quanto in zona era presente una folta vegetazione che ostacolava le operazioni di soccorso.



L'infortunata è stata immobilizzata e recuperata con delle manovre di corde e consegnata all'équipe sanitaria e successivamente elitrasportata all'ospedale con una sospetta frattura del femore.

I tecnici intervenuti sono poi scesi a valle a piedi con il compagno di escursione della donna. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17.30.