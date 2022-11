A Boves il premio Sigillo d’Oro 2022, nel ricordo di Alberto Balocco

"Per avere fatto diventare la Balocco un simbolo del successo dello stile manageriale italiano e per lo straordinario lascito morale e umano che ci ha lasciato, la Camera di Commercio di Cuneo attribuisce il premio Sigillo d'Oro 2022 in memoria di Alberto Balocco": questa la motivazione con cui, nel corso di oggi, domenica 6 novembre, presso il Palazzetto Polivalente “Giraudo” di Boves è stato premiato l'imprenditore fossanese, scomparso lo scorso 26 agosto, con il riconoscimento ritirato dalla moglie Susi,accompagnata dalla figlia Diletta e dalla sorella di Alberto, Alessandra Balocco.

Il “Sigillo d’oro” è andato inoltre ad altre 5 personalità che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità e impegno nel settore in cui svolgono la loro attività.

La 𝟲𝟵ª 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗹𝘁𝗮̀ 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 ha quindi visto premiati 𝙁𝙚𝙧𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤 𝘿𝙖𝙧𝙙𝙖𝙣𝙚𝙡𝙡𝙤, presidente della Camera di commercio di Cuneo dal febbraio 1993 sino al maggio del 2020, fondatore di EUROCIN Geie “Le Alpi del Mare/Les Alpes de la Mer”, presidente di Unioncamere dal 2009 al 2015: "Un percorso lungo e stimolante, un’esperienza straordinaria da protagonista e ambasciatore del nostro territorio e del nostro Paese". "Per avere aiutato il sistema vitivinicolo cuneese nel suo virtuoso percorso di ricerca della qualità e per il suo impegno nell’associazionismo e nel settore bancario", il riconoscimento è andato anche a 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤 𝘿𝙧𝙤𝙘𝙘𝙤, mentre "per il suo impegno al servizio del settore frutticolo cuneese" è stato premiato 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣𝙤 𝙁𝙞𝙘𝙚𝙩𝙩𝙞. Sigillo d’Oro 2022 anche a Clemente Malvino ("Per le capacità dimostrate nell’ambito imprenditoriale, nelle istituzioni, nel settore bancario e nel sociale") e a Domenico Paschetta ("Per l’importanza strategica del suo operato nell’ambito della cooperazione").

Ad 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 𝘿𝙖𝙡𝙢𝙖𝙨𝙨𝙤, Ceo & Founder di Satispay, è stato inoltre attribuito il premio "Sostenibilità e innovazione", "per aver contribuito in modo decisivo alla rivoluzione digitale e sostenibile nelle transazioni commerciali, dematerializzando i pagamenti".

Sono stati premiati, infine, 106 operatori economici “fedeli al lavoro”, 36 donne e 70 uomini, che si sono distinti nei loro ambiti lavorativi con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, contribuendo al progresso civile, economico e sociale della provincia Granda.