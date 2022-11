Ferrero, un nuovo impianto di produzione da 214 milioni di dollari in Illinois

Ferrero North America, parte dell'azienda alimentare globale Ferrero Group nota per i prodotti a marchio Nutella, Tic Tac, Butterfinger e CRUNCH, lo scorso 2 novembre ha aperto il suo nuovo stabilimento di produzione Kinder Bueno a Bloomington, negli USA. L'investimento di 214,4 milioni di dollari aggiungerà 200 nuovi posti di lavoro all'attuale impronta manifatturiera di Ferrero nella cittadina dell'Illinois. Leader statali e locali, tra cui il governatore J.B. Pritzker, il senatore degli Stati Uniti Dick Durbin, il sindaco di Bloomington Mboka Mwilambwe e il direttore del Dipartimento del commercio e delle opportunità economiche dell'Illinois Sylvia Garcia si sono uniti ai dirigenti Ferrero in una cerimonia per celebrare il traguardo.



“Questo investimento alimenterà il nostro slancio in Nord America, un'area di crescita strategica per Ferrero. Migliorare le nostre capacità di produzione sul mercato è la chiave per guidare la nostra agenda di innovazione e promuovere l'obiettivo di Ferrero di diventare un leader mondiale nel settore degli snack e dei dolciumi”, ha affermato Alanna Cotton, Presidente e Chief Business Officer di Ferrero North America. "Siamo grati per le solide partnership che abbiamo qui con i leader statali e locali e siamo orgogliosi che la nostra espansione faccia parte della straordinaria storia di successo di Bloomington".

La nuova struttura sosterrà la crescita nordamericana di Kinder Bueno, che Ferrero ha lanciato sul mercato nel 2019 e da allora lo ha reso il marchio n. 7 nella categoria, crescendo del 26% rispetto allo scorso anno. Con questa espansione per la prima volta i prodotti Kinder saranno realizzati in Nord America.



"L'Illinois centrale si trova nel cuore della nostra nazione, quindi è giusto che serva come il cuore delle operazioni Ferrero in Nord America: CRUNCH, 100 Grand, Raisinets e ora Kinder Bueno, tutti realizzati proprio qui", ha affermato il governatore dell'Illinois J.B. Pritzker. “Questa espansione è una testimonianza della forza lavoro di qualità e della reputazione dell'Illinois sulla scena globale, e in particolare della forza lavoro di qualità proprio qui nell'Illinois centrale. Voglio ringraziare tutto il team Ferrero per la loro collaborazione. Ecco anni di successi per Ferrero e prosperità economica per l'intera area metropolitana di Bloomington-Normal".



"L'espansione di Ferrero qui mostra perché l'Illinois è il fulcro dell'industria alimentare e dolciaria americana. I nostri incredibili lavoratori e infrastrutture di livello mondiale stanno alimentando innovazione e crescita", ha affermato il senatore statunitense Dick Durbin. "Ringraziamo Ferrero per aver reso il nostro stato la loro casa di produzione del cioccolato in America: questi investimenti stanno giocando un ruolo importante nel continuo successo economico dell'Illinois”.



"Il cioccolato può evocare ricordi di dolcetto o scherzetto o di un dessert speciale, ma questa volta il cioccolato sta portando anche posti di lavoro in Illinois", ha affermato il senatore statunitense Tammy Duckworth. “Sono entusiasta che Ferrero stia investendo nell'economia dell'Illinois centrale e nelle famiglie lavoratrici di Bloomington, e presto l'Illinois avrà la particolarità di ospitare il primo centro di produzione Kinder in Nord America. Non vedo l'ora di un dolce futuro di sviluppo della forza lavoro dopo l'innovazione di oggi".



"Questa innovazione è un passo logico in quella che è stata una serie di investimenti trasformativi da parte di Ferrero nella nostra comunità", ha affermato il sindaco di Bloomington Mboka Mwilambwe. "Oltre a fornire posti di lavoro, Ferrero è stato un partner meraviglioso per la comunità, supportando eventi e organizzazioni della comunità. Avanti verso un futuro prospero insieme”.



Quella di Bloomington rappresenta l'ultima pietra miliare nella crescita e negli investimenti di Ferrero in Nord America negli ultimi anni. Un impianto per la lavorazione del cioccolato è attualmente in costruzione nel campus dell'azienda a Bloomington e Ferrero ha recentemente ampliato la sua capacità nello stabilimento di Brantford, in Ontario. Nel 2023 la società aprirà un nuovo Innovation Center che includerà nuovi laboratori e uffici di ricerca e sviluppo per i suoi team a Chicago. La presenza di Ferrero in Nord America conta ora oltre 4.400 dipendenti in otto centri e dodici stabilimenti e magazzini negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi.



La nuova struttura, che aggiungerà oltre 15.000 mq al campus di produzione Ferrero esistente a Bloomington, dovrebbe aprire nel 2024.