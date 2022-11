Dogliani, riprende la rassegna teatrale "Storie di altri mondi"

Sabato 12 novembre, alle ore 21 presso il Teatro Sacra Famiglia a Dogliani Castello, riprende la rassegna teatrale “Storie di altri mondi", curata dall’associazione culturale “Il Mutamento” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Dogliani.

Lo spettacolo che andrà in scena sarà “Alba dell’Orrido di Elva” (progetto "ROSAGUERRA 1915|1946: L’eroismo al femminile tra le due guerre"), realizzato dalla compagnia teatrale Il Mutamento con drammaturgia e regia di Giordano V. Amato con Eliana Cantone.



Negli ambienti rurali, come in quelli urbani, l'evento bellico muta profondamente le relazioni tra uomini e donne, tra genitori e figli; in particolare, le relazioni di dipendenza si alterarono, ridefinendo responsabilità e ruoli per il soddisfacimento dei nuovi bisogni. La giovane Alba, nata a Elva, tra le montagne della Val Maira, attraversa da adolescente la prima guerra mondiale. Ormai donna lascia le montagne per realizzare il suo sogno di diventare maestra; come dote porta con sé il segreto della guerra partigiana, della quale è partecipante attiva. Alba sopravviverà anche alla seconda guerra mondiale e per la prima volta, ormai cinquantenne, sarà chiamata a esprimere il suo voto nel primo suffragio universale italiano.



Il costo del biglietto è 5 euro; ridotto: 3 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 0173/70.210 | biblioteca.dogliani@gmail.com.