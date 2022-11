L'ultima fatica letteraria del sindaco scrittore: Bruno Penna presenta “Lunavento. Tredici passi fino a qui”

«Il sogno può realizzarsi? Certo, il sogno è l’immagine in movimento di una passione, di un’inquietudine che scalpita, e se tu riesci a cavalcarla, dopo averla prima inseguita e poi agguantata, allora riesci a nutrirti di ogni tua giornata con pienezza e con gioia, superando gli ostacoli che il destino ha disposto lungo il tuo cammino». Questo dice Bruno Penna, parlando del suo ultimo libro “Lunavento. Tredici passi fino a qui” edito da Nerosubianco, che sarà presentato, dialogando con Gabriella Rinaldi, venerdì 11 novembre, alle ore 18, a Cuneo in via B. Bruni presso la Società Artisti e Operai.

L’autore destina tutti i proventi della vendita alla sezione di Cuneo dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail).

Penna, oltre a essere sindaco di Castiglione Tinella e direttore del Consorzio di tutela delle grappe piemontesi, è soprattutto un giornalista, un comunicatore e un cantautore. Così, attraverso le sue diverse esperienze, prova a raccontare che cosa significa attraversare una vita complicata in scia a un sogno che sta correndo sul proprio orizzonte.