"Pronti ad agire, insieme possiamo": a Palazzo Banca d'Alba, l'incontro con il prof. Buongarzone

“Pronti ad agire. Insieme possiamo”, il ciclo di conferenze autunnali organizzate dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, prosegue martedì 15 novembre alle ore 18 nel Salone della Banca d’Alba, con la relazione del prof. Roberto Buongarzone, egittologo e dirigente scolastico dell’Istituto superiore “G. Govone” (Liceo Classico e Liceo Artistico) di Alba, dal titolo “Verso l'uscita al giorno: il viaggio nell'aldilà della regina Nefertari”.

Nella tomba della regina Nefertari, nella Valle delle Regine a Tebe, il tema dominante è la discesa del sole notturno nelle viscere della terra e la sua risalita verso l’orizzonte orientale, metafora teologica della morte e della resurrezione della regina identificata con Osiride-Ra. Tale percorso si delinea come un periplo di discesa e di risalita, in una sorta di viaggio “dantesco” ante litteram. L’intervento intende ripercorrere questo antico viaggio attraverso le straordinarie immagini di una delle tombe reali meglio conservate dell’Antico Egitto.

Roberto Buongarzone, dirigente del Liceo Classico Govone di Alba e del Liceo Artistico Gallizio di Alba, è egittologo di formazione. Ha partecipato a importanti progetti della Cooperazione italiana in Egitto, ha diretto cantieri di scavo ed è stato direttore della Missione archeologica dell’Università della Tuscia nell’oasi di Farafra. È stato ricercatore e docente di egittologia all’università di Viterbo. Il ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” si colloca nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali e di divulgazione culturale, secondo lo spirito di servizio che lo contraddistingue, del Rotary Club Alba.

L’incontro si terrà in presenza e sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Rotary Club di Alba https://www.youtube.com/channel/UCFta2taTSSyp_ivpeOHPgCQ ). Per adesioni in presenza o in streaming: alba@rotary2032.it A richiesta saranno forniti gli attestati di partecipazione.