Forza Italia, Franco Graglia nominato commissario provinciale

Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale, che siede a Palazzo Lascaris dal 2014 - dopo essere stato in precedenza sindaco di Cervere e consigliere regionale - è stato designato commissario politico provinciale di Forza Italia.



Appena un mese fa gli era stato conferito analogo incarico per la città di Cuneo.



Ora, di fatto, Graglia assomma sulla sua persona il ruolo di plenipotenziario del partito di Berlusconi su tutto il territorio provinciale.



Incarico di prestigio, ma anche oneroso, dopo i negativi risultati di Forza Italia alle comunali di Cuneo e di Mondovì, e la fuga di vari dirigenti, come documentano i recenti casi di Antonello Lacala a Cuneo e valli e Renato Dodaj a Savigliano.



Le dimissioni da coordinatore provinciale di Maurizio Paoletti, sindaco di Boves, vanno infatti lette diversamente, essendo state motivate principalmente da ragioni di ordine professionale.



Graglia sarà affiancato nel ruolo di vice da Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna, che in un primo tempo era stato indicato come possibile successore di Paoletti.



Graglia opererà in perfetta sintonia con il presidente Alberto Cirio, di cui è stretto e fidatissimo collaboratore.



Nelle prossime settimane – sempre a proposito di Forza Italia – dovrebbe essere nominato anche un nuovo commissario per il Piemonte al posto di Paolo Zangrillo, voluto da Berlusconi al Ministero della Pubblica Amministrazione.



Voci dicono che potrebbe essere il biellese Roberto Pella, fresco di rielezione alla Camera nel collegio uninominale Pinerolo-Moncalieri.