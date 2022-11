Basket/Serie B: la San Bernardo Langhe Roero chiude sul -16 con Piombino

La S. Bernardo Langhe Roero cede per 16 lunghezze alla Solbat Piombino, dopo una gara sempre condotta dagli ospiti, ma in cui i locali con buone fiammate riescono a riavvicinarsi diverse volte.

LA PARTITA

La S. Bernardo torna sul suo campo, dopo il successo in U19 Eccellenza, ma arrivando dalla sofferta trasferta a Livorno in B.

Pronti, via e Piombino è già in fuga 0-11. Manna arma la mano per due volte, la seconda assistito da Sirchia (6-11), poi Longo in transizione va a schiacciare per il -3 (8-11). I toscani si rimettono in moto e tornano a +7 (8-15), tuttavia LRB riesce a restare a contatto al decimo (11-15).

La seconda frazione inizia a ritmi bassi e i locali rimangono in partita fino al 18-22 firmato da Corgnati. Nei cinque minuti prima della pausa, però, i gialloblù mandano al tappeto i biancoargento con un parziale di 0-15: 18-37. Sirchia non spreca la palla a due secondi dalla fine e spara da 10 metri il 21-27 sulla sirena dell’intervallo.

Si riparte e Piombino sfonda il muro del +20 (21-42), ma Langhe Roero si rifà sotto anche questa volta. Con le tre triple (Makke, Castellino e Sirchia) è -12 piemontese: 32-44. Serve l’esperienza di Venucci per ridare la spinta ai suoi ed in un attimo la forbice torna ad aprirsi. La situazione falli (0-7 a favore ospite nel periodo fino a pochi istanti dal trentesimo) complica e molto la vita alla S. Bernardo: Solbat dalla lunetta firma il 39-62.

Gli ospiti devono solo controllare nel finale, i padroni di casa sono lontani nel punteggio, ma confezionano qualche buona giocata: Corgnati slalomeggia e appoggia il vetro il 55-74. Elkazevic chiude la contesa col canestro del -16, sfiorando anche il -14 a pochi istanti dal termine: vince Piombino 58-74.

Si impone dunque la formazione toscana, ma LRB è riuscita diverse volte e riaffacciarsi non troppo lontano dall’avversaria. Non è ancora il tempo della prima vittoria e si dovrà trovare il sorriso in Under 19.

IL TABELLINO

S.Bernardo Langhe Roero - Solbat Piombino 58-74 (11-15, 10-22, 18-25, 19-12)

S.Bernardo Langhe Roero: Giorgio Manna 12 (1/3, 3/11), Matteo Corgnati 12 (3/7, 2/4), Alessandro Sirchia 12 (0/1, 4/9), Valerio Longo 8 (3/9, 0/0), Erik Makke 4 (0/3, 1/3), Mattia Castellino 3 (0/0, 1/1), Adnan Elkazevic 3 (0/3, 1/2), Aaron Lomele 2 (1/4, 0/3), Haward Obakhavbaye 2 (0/2, 0/0), Sean Pecchenino 0 (0/0, 0/0), Tommaso Merello 0 (0/1, 0/1), Alleia ivan Mobio 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 6 / 6 - Rimbalzi: 41 13 + 28 (Giorgio Manna 10) - Assist: 10 (Alessandro Sirchia 3)

Solbat Piombino: Fabrizio Piccone 13 (0/2, 3/11), Edoardo Tiberti 13 (4/9, 1/2), Dario Mazzantini 11 (1/1, 3/4), Alessandro Azzaro 9 (2/6, 1/2), Mattia Venucci 8 (1/5, 1/3), Lorenzo De zardo 7 (3/4, 0/1), Camillo Bianchi 5 (0/0, 0/2), Edoardo Pedroni 4 (0/1, 0/5), Tommaso Tintori 2 (0/5, 0/0), Francesco Rossato 2 (1/2, 0/1). Tiri liberi: 23 / 32 - Rimbalzi: 52 18 + 34 (Edoardo Tiberti 13) - Assist: 11 (Mattia Venucci 7)